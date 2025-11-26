Transportatorii cer „urgent” o schemă „reală și funcțională” de rambursare a accizei de 60 bani/l la motorină

UNTRR cere implementarea urgentă a unei scheme reale și funcționale de rambursare a accizei de 60 bani/litru la motorină, avertizând că se va accelera migrarea alimentărilor peste graniță.

Comunicatul UNTRR:

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) atrage atenția că politicile fiscale impredictibile și creșterea continuă a accizelor au determinat în 2025 o migrare masivă a alimentărilor către statele vecine. În timp ce Ungaria, Slovenia, Italia sau Belgia mențin de peste 12 ani scheme stabile și funcționale de rambursare a accizei suplimentare, România a întrerupt periodic acest mecanism, pierzând venituri importante la buget și afectând direct competitivitatea firmelor de transport și indirect a tuturor firmelor din România.

După sistarea schemei în martie 2025 și creșterea accizei în august, alimentările s-au mutat masiv în Ungaria, unde transportatorii români plătesc deja cu 12–15 eurocenți/litru mai puțin. O nouă creștere a accizei, programată la 1 ianuarie 2026, va duce diferența la 22 eurocenți/litru, accelerând exodul alimentărilor din România.

România are una dintre cele mai ridicate accize din UE – 502 euro/1.000 litri, cu 172 de euro peste minimul european –, ceea ce face motorina fără TVA necompetitivă față de Ungaria, Slovenia sau Croația. De la 1 ianuarie 2026, acciza din România va ajunge la 551 euro/1.000 litri, cu 221 de euro peste minimul obligatoriu de 330 euro.

UNTRR subliniază că, dacă România ar aplica, de la 1 august 2025, o rambursare reală de 60 bani/litru, mecanismul ar funcționa după o logică bugetară simplă și favorabilă statului:

60 bani/litru înseamnă 600 lei/1.000 litri , echivalent cu 118 euro .

înseamnă , echivalent cu . Din acciza suplimentară de 171 lei/1.000 litri , statul ar rămâne cu 53 euro peste minimul european.

, statul ar rămâne cu peste minimul european. La acești 53 euro se adaugă 330 de euro, nivelul minim al accizei impus de UE.

Statul rămâne astfel cu întreaga acciză de bază (330 euro) + 53 de euro suplimentari.

Schema nu reduce acciza sub pragul UE, nu generează pierderi, ci păstrează exact veniturile pe care România le pierde astăzi prin migrarea alimentărilor în Ungaria și alte state vecine.

Fără această rambursare, statul român pierde nu doar acciza suplimentară, ci chiar și cei 330 euro minim obligatorii, deoarece alimentările se fac integral în afara României.

Fără predictibilitate fiscală, România pierde bani și competitivitate

Reluarea schemei de ajutor privind returnarea accizei suplimentare este esențială pentru competitivitatea transportatorilor români și pentru stabilitatea veniturilor bugetare.

Conform datelor INS, volumele de motorină achiziționate în România au scăzut, iar migrarea alimentărilor în afara țării a dus la încasări mai mici din accize, contrar estimărilor statului.

În timp ce autoritățile invocă predictibilitatea, politicile fiscale adoptate o contrazic:

România consumă anual 8,6 miliarde de litri de motorină și 2 miliarde de litri de benzină .

și . Accizele au fost majorate de trei ori, în 2025.

Statul estimează încasări de 25 de miliarde de lei din accize, în 2025, (20 de miliarde de la motorină si 5 miliarde de la benzină), însă aceste calcule ignoră efectele migrației consumului.

Creșterea accizei la motorină, din august (cu 231,76 lei/1.000 litri) trebuia să aducă +1,96 miliarde de lei, dar migrarea a 10% din consum a dus la pierderi de 2,1 miliarde lei/an.

Acciza in Romania:

la motorină a evoluat de la 2317.59 lei/1.000 litri la începutul anului, la 2549.35/1.000 litri în vară și se majorează la 2804.29 lei/1.000 litri la finalul anului.

la benzină a evoluat de la 2528.76 lei/1.000 litri la inceputul anului, la 2781.84/1.000 litri în vară și se majorează la 3.059.9 lei/1.000 litri la finalul anului.

În loc să corecteze efectul, statul majorează din nou acciza la motorină, cu 254,94 lei/1.000 litri, la finalul anului. Astfel, va accentua diferența de preț față de Ungaria și va stimula și mai mult migrarea alimentărilor. Guvernul speră să ajungă la nivelul consumatorilor captivi, care nu mai pot migra consumul în alte țări.

Aceste calcule nu iau în considerare impactul asupra competitivității tuturor firmelor care produc bunuri și servicii în România: exporturi mai mici, vânzări mai reduse pe piața internă, contracția consumului și presiune pentru noi creșteri de TVA.

România devine o țară de tranzit în care nimeni nu mai alimentează

Statul român nu rambursează TVA către transportatorii din alte țări, ceea ce i-a determinat pe aceștia să evite alimentarea în România chiar și atunci când prețul fără TVA era competitiv.

Astăzi, când prețul fără TVA este mai mare decât în toate țările din jur, alimentările străinilor s-au redus la minimum, doar pentru a putea părăsi teritoriul României.

În plus, camioanele moderne au rezervoare de 1.100–1.500 litri, suficiente pentru 3.000–4.000 km fără realimentare. Astfel, transportatorii își organizează traseele astfel încât să alimenteze exclusiv în țările cu prețuri avantajoase.

UNTRR solicită implementarea urgentă a unei scheme reale și funcționale de rambursare a accizei de 60 bani/litru. Aceasta va fi singura măsură capabilă:

să readucă alimentările în România,

să oprească pierderile bugetare masive,

să reducă diferența de preț față de statele vecine,

să protejeze competitivitatea transportatorilor români și a firmelor din România.

UNTRR își exprimă disponibilitatea de a colabora cu autoritățile pentru adoptarea unei soluții sustenabile, conforme cu practicile europene și în beneficiul economiei României.

Guvernul României, în lipsa capacității de a aplica tehnici de conducere defensivă, trebuie echipat cu un sistem ABS – de anti-blocare. Comparându-l cu un autovehicul intrat într-un viraj strâns pe carosabil ud și în pantă, riscă să iasă în decor, dacă strivește frânele și nu permite ca roțile autovehiculului „Economia României” să continue să se învârtă și să se înscrie în virajul reformelor.