Transportatorii FORT cer plafonarea prețului carburanților și reducerea accizei

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) solicită Guvernului adoptarea urgentă a unor măsuri pentru limitarea impactului creșterii prețului petrolului asupra carburanților și asupra economiei naționale.

„În contextul tensiunilor geopolitice și al volatilității piețelor energetice internaționale, există riscul unei creșteri accelerate a prețului combustibilului la pompă”, se arată într-un comunicat al FORT.

Aceasta ar genera efecte negative în lanț asupra sectorului transporturilor, asupra costurilor logistice și, implicit, asupra prețurilor bunurilor și serviciilor din economie.

În acest context, FORT solicită Guvernului României adoptarea următoarelor măsuri:

1. Returnarea parțială a accizei către transportatori

FORT solicită includerea în Bugetul de stat pentru anul 2026 a sumelor necesare pentru returnarea parțială a accizei de 65 bani/litru către transportatori, pentru întregul an 2026, măsură esențială pentru menținerea competitivității transportatorilor români în raport cu operatorii din alte state membre ale Uniunii Europene.

2. Reducerea temporară a accizei la motorină

FORT propune instituirea unui mecanism temporar de ajustare a accizei la motorină, raportat la un nivel de referință de 70 de dolari/barilul de petrol.

Astfel, în situația în care prețul petrolului depășește acest prag, acciza ar trebui redusă proporțional, astfel încât prețul motorinei la pompă să rămână stabil, iar creșterea costului barilului să fie absorbită prin diminuarea corespunzătoare a accizei.

3. Plafonarea temporară a prețului combustibilului

FORT solicită analizarea plafonării temporare a prețului combustibilului, în conformitate cu legislația europeană și cu exemplele existente în alte state membre ale Uniunii Europene, precum Slovenia, unde astfel de măsuri au fost implementate pentru a proteja economia și consumatorii în perioade de volatilitate extremă a pieței energetice.

„Creșterea prețului carburantului nu afectează doar transportatorii, ci întreaga economie. Fiecare leu în plus la pompă se regăsește în prețul produselor, în costurile logistice și, în final, în puterea de cumpărare a românilor. De aceea este esențial ca statul să intervină inteligent și temporar pentru a stabiliza piața.

Solicităm Guvernului includerea în bugetul pentru 2026 a sumelor necesare pentru returnarea accizei de 65 de bani pe litru către transportatori și adoptarea unui mecanism flexibil de ajustare a accizei, raportat la evoluția prețului petrolului. În același timp, plafonarea temporară a prețului combustibilului, după modelul altor state europene, trebuie analizată cu maximă responsabilitate.

Fără aceste măsuri, riscăm ca presiunea asupra costurilor de transport să se transforme într-o nouă spirală a scumpirilor în întreaga economie”, a declarat Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT).

FORT își exprimă disponibilitatea de a participa la un dialog instituțional cu autoritățile pentru identificarea și implementarea rapidă a unor soluții care să protejeze competitivitatea transportatorilor români și stabilitatea economică.