Transportatorii se opun reducerii adaosului comercial la benzină și motorină: „Ridică semne de întrebare”

UNTRR a transmis miercuri Guvernului un mesaj, prin vocea secretarului său general, Radu Dinescu, care a reprezentat industria transporturilor în cadrul Consiliului Național Tripartit, unde s-au discutat măsuri cu impact direct asupra pieței carburanților.

Reducerea adaosului comercial la benzină și motorină ridică semne de întrebare privind echilibrul pieței și riscurile pentru operatori. „În opinia noastră, măsurile administrative care afectează direct disponibilitatea motorinei pot produce efecte contrare, ducând la creșteri de preț, blocaje și distorsiuni de piață. Într-un sector deja afectat de creșterea costurilor și de scăderea volumelor, predictibilitatea și funcționarea cât de cât corectă a pieței sunt esențiale. Acestea vor permite transporturilor de mărfuri și persoane să își îndeplinească scopul vital acela de a servi populația și a ține economia în funcțiune”, a declarat Radu Dinescu, secretar general UNTRR. Publicăm integral comunicatul UNTRR transmis redacției:

„Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) transmite Guvernului solicitările industriei de transport rutier:

· Mențineți disponibilitatea motorinei la pompă – orice intervenție care reduce disponibilitatea va crea haos, panică și va genera instant o piață neagră paralelă (a se vedea cazul Sloveniei).

· Rambursați acciza parțială transportatorilor – nu s-a efectuat nicio plată pentru trimestrul IV 2025.

· Eliminați imediat ICAS de 0,5% și nu amânați aplicarea până la finalul anului 2026 (ICAS – impozitul suplimentar pe cifra de afaceri – este o taxă de 0,5% aplicată firmelor din sectoarele petrol și gaze naturale).

· Publicați săptămânal modificarea procentuală a prețului motorinei, oficial și transparent, în fiecare zi de luni, în România, prin Consiliul Concurenței, Ministerul Energiei sau Institutul Național de Statistică – similar modelului EU-27 Weekly Oil Bulletin sau EIA din SUA – pentru a reflecta cât mai fidel și în timp real evoluțiile din piață.

· Analizați acordarea de ajutoare de minimis pentru operatorii de transport rutier licențiați, în funcție de numărul angajaților și parcul auto (ex.: 1.500 euro/autovehicul licențiat) – măsură care permite un sprijin țintit pentru firmele de transport de marfă și persoane și, implicit, pentru populație.

· Asigurați mobilitatea populației prin transport colectiv – local, regional și național – prin subvenționarea biletelor de călătorie cu 30–50%, similar altor state dezvoltate din UE, precum Germania.

Avertizăm că orice intervenție administrativă care limitează disponibilitatea motorinei la pompă riscă să destabilizeze rapid piața carburanților și să genereze efecte în lanț în economie, de la blocaje în transport și logistică până la reacții de panică și apariția pieței negre.

Menținerea disponibilității carburanților este esențială pentru funcționarea economiei, în condițiile în care transportul rutier susține fluxurile comerciale interne și externe, iar orice disfuncționalitate în aprovizionare se transmite direct în costuri și în prețurile finale.

Impactul costului cu motorina asupra activității de transport este critic, motorina reprezentând aproximativ 40% din costul total al transportului rutier național. În aceste condiții, orice perturbare a disponibilității sau creștere artificială a costurilor cu carburantul are un efect direct și imediat asupra tarifelor de transport și, implicit, asupra prețurilor bunurilor din economie.

Presiunea asupra sectorului a crescut încă de la începutul anului, odată cu majorarea accizei la carburanți. De la 1 ianuarie 2026, acciza la motorină a ajuns la 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri, adică aproximativ 550 euro/1.000 litri, semnificativ peste pragul minim european, de 330 euro/1.000 litri.

Iar acciza la benzină a ajuns la 3059,8 lei pentru 1.000 de litri, adică aproximativ 600 euro/1.000 litri, semnificativ peste pragul minim european, de 359 euro/1.000 litri. În România s-au consumat peste 8 miliarde de litri de motorina și peste 2 miliarde de litri de benzină în 2025.

În acest context, solicităm autorităților adoptarea unor măsuri concrete pentru sprijinirea transportatorilor, în vederea menținerii competitivității sectorului efectuarea de urgență a plăților aferente rambursării accizei pentru trimestrul IV 2025, precum și eliminarea imediată a contribuției ICAS de 0,5%, fără amânarea eliminării până la finalul anului.

Considerăm că includerea transportatorilor (care au stații proprii de alimentare cu motorină pentru utilizarea în cadrul firmei și pentru subcontractori) în sfera contribuției ICAS este nejustificată, întrucât aceștia nu desfășoară activități în domeniul energetic, iar aplicarea acesteia penalizează operatorii care contribuie la stabilitatea lanțului logistic de aprovizionare cu motorină.

Totodată, UNTRR solicită instituirea unui mecanism transparent de monitorizare și publicare săptămânală a evoluției prețului motorinei, pentru a reflecta în timp real și cu acuratețe crescută evoluția prețului carbutanților, după modelul european EU Weekly Oil Bulletin (Comisia Europeană) și al sistemului american publicat de U.S. Energy Information Administration (EIA):

https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil bulletin_enhttps://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/

Un astfel de mecanism ar asigura transparență, predictibilitate și o referință obiectivă în relațiile contractuale dintre transportatori și beneficiari, inclusiv pentru ajustarea tarifelor în funcție de evoluția costului carburantului.

În paralel, UNTRR susține acordarea de ajutoare de minimis pentru operatorii de transport rutier în funcție de numărul angajaților și parcul auto și implementarea unor măsuri țintite pentru populație, precum dezvoltarea transportului public și acordarea de reduceri pentru categoriile vulnerabile, în locul unor scheme generalizate.

Mențineți disponibilitatea motorinei la pompă, serviți populația prin intermediul transportatorilor atât pentru marfă cât și pentru persoane, la un deficit de 9% nu aveți de unde da pentru toată lumea”.