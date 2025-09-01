Transportul aerian de pasageri a crescut cu aproape 8% în S1

Transportul aerian de pasageri a crescut, în primul semestru (S1), cu 7,9%, până la 12.770.800 pasageri, comparativ cu perioada similară din anul trecut (11.839.500 pasageri), conform datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile „Henri Coandă” – București, cu 3.971.800 pasageri îmbarcați și 3.882.600 pasageri debarcați, „Avram Iancu” – Cluj-Napoca, cu 810.600 pasageri îmbarcați și 788.600 debarcați, și Aeroportul Internațional Iași, cu 537.600 pasageri îmbarcați și 516.400 debarcați.

În transportul internațional de pasageri, primele zece aeroporturi de origine (de unde au provenit pasagerii debarcați în România), stabilite după numărul celor în curse regulate, au fost Londra Luton (533.655 pasageri), Milano Bergamo (292.528), Munchen (195.808), Istanbul Internațional (188.945), Bruxelles Charleroi (182.921), Paris Beauvais (169.822), Viena (158.079), Roma Fiumicino (153.08), Dortmund – 151.822) și Madrid Barajas (148.182).

În ceea ce privește îmbarcările, cei mai mulți pasageri în curse regulate s-au îmbarcat pentru Londra Luton – 543.194 pasageri, Milano Bergamo – 303.096 pasageri, Munchen 200.320 pasageri, Bruxelles Charleroi 188.436 pasageri, Istanbul Internațional 180.462 pasageri, Paris Beauvais -174.506 pasageri, Viena – 164.500 pasageri, Dortmund – 160.066 pasageri, Roma Fiumicino – 158.735 pasageri, Barcelona – 147.336 pasageri.

Principalele țări (după aeroportul de origine) de unde au sosit pasagerii curselor aeriene regulate debarcați în România au fost Italia (1.172.988 pasageri), Regatul Unit (886.758), Germania (710.326), Spania (527.803), Franța (391.704), Turcia (242.132), Belgia (208.806), Țările de Jos (188.816), Austria (158.632).

După țara de destinație, cei mai mulți pasageri în curse regulate s-au îmbarcat pentru Italia (1.212.473 pasageri), Regatul Unit (906.585), Germania (744.614), Spania (534.911), Franța (403.83), Turcia (235.596), Belgia (217.426), Țările de Jos (201.341), Austria (165.093).

Cele mai însemnate ponderi în transportul intern au fost înregistrate pentru aeroporturile „Henri Coandă” -București, care a realizat 49,4% din numărul de pasageri îmbarcați, „Avram Iancu” – Cluj-Napoca (18,5%) și „Traian Vuia” Timișoara (12,9%).