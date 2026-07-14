Trecerile de pietoni de pe drumurile naționale, iluminate cu finanțare PNRR

Trecerile de pietoni de pe drumurile naționale vor fi iluminate prin intermediul unui proiect finanțat din PNRR, informează CNAIR.

La nivel național, vor fi montați 2.211 stâlpi de iluminat autonomi, echipați cu lămpi LED direcționale și panouri fotovoltaice. Totodată, vor fi realizate 8.118 mp de marcaje rutiere de tip „dinți de dragon” și 7.500 mp de marcaje prefabricate pentru trecerile de pietoni.

Pe raza de administrare a DRDP Craiova, au fost echipate 351 de treceri pentru pietoni, fiecare fiind prevăzută cu stâlpi de iluminat autonomi, alimentați cu energie solară.

Alimentarea este realizată prin panouri fotovoltaice și acumulatori, fără racord la rețeaua de energie electrică, iar sistemul este pregătit pentru conectarea ulterioară la rețeaua publică, dacă va fi necesar. Monitorizarea funcționării și optimizarea consumului sunt realizate prin intermediul unui sistem de telegestiune.

Lămpile LED direcționale concentrează fluxul luminos exclusiv asupra trecerii pentru pietoni și a zonelor de acces, fără a produce disconfort sau orbirea conducătorilor auto.

În completarea iluminatului, în zona trecerilor pentru pietoni au fost aplicate marcaje de tip „dinți de dragon”, care creează un efect vizual de îngustare a carosabilului și determină conducătorii auto să reducă viteza la apropierea de trecere.

Totodată, trecerile sunt executate cu marcaje prefabricate din material termoplastic cu microbile reflectorizante, care oferă o vizibilitate superioară atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, inclusiv în condiții de carosabil umed.