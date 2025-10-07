Tren direct între Kiev și București Nord, din 10 octombrie; cât costă biletul

Un tren direct pe ruta Kiev-Ungheni-București Nord și retur va fi introdus în circulație, din 10 octombrie, potrivit unui comunicat al CFR Călători.

Astfel, trenul internațional IR 99/401 Kiev (plecare 06:30) – București Nord (sosire 06:47) va circula începând cu data de 10/1 octombrie, iar IR 402/100 București Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34), din 11/12 octombrie.

Prețul unei legitimații de călătorie în relația București Nord-Kiev, la vagon de dormit (cu patru paturi în cabină) este de 73,4 euro.a