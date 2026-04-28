Trenul privat Leon circulă spre litoral în minivacanța de 1 Mai, pe linia feroviară secundară Dorobanțu-Năvodari-Capu Midia

Trenul privat Leon va circula în minivacanța de 1 Mai între Capitală și nordul litoralului românesc.

Va pleca pe 30 aprilie din Gara București Băneasa și se va întoarce pe 3 mai, din Capu Midia. Traseul pe care îl va parcurge permite ocolirea zonelor urbane congestionate și a blocajelor frecvente din sudul litoralului.

Astfel, va fi readusă în utilizare, după mai bine de 30 de ani, linia feroviară secundară Dorobanțu-Năvodari-Capu Midia, valorificând un potențial infrastructural neutilizat timp îndelungat.

Reactivarea acestei rute oferă acces direct către nordul litoralului și arată că liniile secundare pot deveni, cu soluțiile potrivite, răspunsuri viabile la provocările actuale de mobilitate.

„Certificat CE, conform standardelor europene, Leon este soluția optimă pentru liniile neelectrificate, infrastructură care alcătuiește o parte semnificativă a rețelei feroviare din România și din Europa Centrală și de Est”, se arată într-un comunicat al GRAMPET Group.

Trenul oferă performanță ridicată și eficiență din punct de vedere al consumului, fiind proiectat să funcționeze inclusiv cu ulei vegetal hidrotratat (HVO), ceea ce îl transformă într-o soluție flexibilă și responsabilă din perspectivă energetică și de mediu.

„Leon este un tren construit nu doar pentru a circula, ci pentru a reface legătura dintre comunități, destinații și oameni, redefinind experiența călătoriei cu trenul în România. Este un tren pregătit pentru viitor cu putere și tehnologie de ultimă generație, conectat și performant, cu design modern și funcțional. Interiorul său este proiectat pentru confort și siguranță, cu spații generoase, finisaje moderne, zone multifuncționale și facilități adaptate atât călătoriilor leisure, cât și mobilității cotidiene”, se mai arată în comunicat.

Dincolo de eficiență, Loft Train propune o experiență de călătorie deosebită, în care muzica, conversațiile și confortul creează contextul ideal de socializare și relaxare, încă din drumul spre mare.

Durata călătoriei este de aproximativ 3 ore, reducând semnificativ timpul petrecut pe drum, la aproape jumătate față de alternativa cu mașina personală, în condițiile specifice unui weekend aglomerat.

Soluția este cu atât mai eficientă cu cât, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), au fost impuse restricții de circulație pe Autostrada Soarelui (A2) în acestă perioadă.

Restricțiile sunt aplicate în zona Nodului Rutier Drajna, din cauza lucrărilor de reparații la partea carosabilă. Închiderea temporară a unor bretele și devierea traficului pe rute ocolitoare au adăugat timpi suplimentari de parcurs și au amplificat disconfortul șoferilor.