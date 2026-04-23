Trenuri suplimentare spre litoral pentru minivacanța de 1 Mai

CFR Călători va introduce trenuri directe suplimentare către Constanța și stațiunile de la Marea Neagră, inclusiv Mangalia, din București Nord și Suceava, cu ocazia minivacanței de 1 Mai.

Acestea vor circula, în perioada 30 aprilie / 1 mai – 3 / 4 mai, pe lângă trenurile directe din programul obișnuit de circulație.

Potrivit unui comunicat, călătorii din alte regiuni ale țării pot ajunge rapid la Marea Neagră prin conexiuni din București, beneficiind de trenuri care circulă frecvent, la un interval de 1-2 ore, pe ruta București Nord-Constanța și retur.

„De asemenea, în urma redeschiderii temporare a liniei Constanța-Mangalia de către managerul infrastructurii, CFR, în perioada 30 aprilie – 4 mai, serviciul de transport Regio din programul de circulație al CFR Călători va fi operat temporar pe ruta Constanța-Mangalia și retur cu trenuri (vagoane și locomotive), în locul serviciilor auto utilizate în prezent, pentru derularea lucrărilor efectuate de către CFR”, conform comunicatului.

Conform avizului managerului infrastructurii feroviare (CFR), trenurile vor circula fără oprire în stația Costinești Tabără, deoarece peroanele nu sunt finalizate și nu sunt apte pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor.

„În aceste condiții, având în vedere că au fost efectuate vânzări în avans înainte de decizia CFR de a permite reintroducerea temporară a trenurilor în circulație, rugăm pasagerii care au deja bilete achiziționate cu plecare sau sosire în stația Costinești Tabără să utilizeze stația Costinești”, se mai arată în comunicat.