Trenurile blocate de CFR Infrastructură au scos din minți călătorii, dar au fost repornite după intervenția ministrului

Blocarea circulației a circa 30 de trenuri, de către CFR Infrastructură, marți de la ora 00.01, din cauza datoriilor neplătite de CFR Călători, a scos din minți mii de pasageri – mai ales navetiști.

Până la urmă, însă, trenurile au fost repornite după-amiaza, după intervenția ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban.

„Le cer directorilor CFR Călători și CFR Infrastructură (CFR SA) să ia toate măsurile pentru ca trenurile să poată circula în condiții normale. În cazul în care nu vor găsi soluții prin dialog, mă văd obligat să solicit măsuri împotriva ambilor. Situația creată este una cu impact social, iar eu, ca ministru, sunt obligat să iau decizii pentru cetățeni”, a scris ministrul, pe Facebook.

Acesta a precizat că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a alocat deja pentru CFR Călători, pentru luna aceasta, 243 de milioane de lei. Suma este destinată inclusiv plății datoriilor de peste 70 de milioane de lei către CFR Infrastructură, administratorul infrastructurii feroviare.

Datoriile CFR Călători și CFR infrastructură

CFR Călători reclamă „subfinanţărea acută, care se suprapune peste neplata (sau mult întârziată) a facilităților de călătorie acordate de statul român pentru călătoriile cu trenul pentru diferite categorii sociale”.

În anul 2025, compensația reprezintă doar 80% din valoarea celei din 2024, în condițiile creșterii majorității elementelor de cost care intervin în circulația unui tren.

Iată și alte prezizări din comunicat:

„În luna octombrie, CFR Călători a primit de la ARF următoarele sume:

pe 15 octombrie, 133 de milioane de lei, ce reprezintă compensaţia care a fost utilizată pentru plata salariilor şi a obligaţiilor către Bugetul de Stat, obligaţii care sunt în cuantum de 158 milioane de lei (diferenţa a fost suportată din încasările CFR Călători);

pe 21 octombrie. a intrat în conturile companiei suma de 105 milioane de lei reprezentând facilităţi. Această sumă va putea fi utilizată de către CFR Călători începând cu data de 22 octombrie 2025, conform unei adrese emise de către Trezoreria Bucureşti, pentru plăți parţiale a datoriilor restante către diverşi furnizori.

În prezent, compania are datorii restante cuprinse, ca vechime, între 30 și 180 de zile către diferiţi furnizori pentru plata: TUI, energie electrică, motorină, reparații și salubrizare material rulant etc.

Structura cheltuielilor lunare în sumă de 360 de milioane de lei ale CFR Călători este următoarea:

TUI 60.000.000 lei

energie 40.000.000 lei

obligații bugetare ANAF inclusiv eșalonarea 80.000.000 lei

salarii 80.000.000 lei

motorină tracţiune 30.000.000 lei

cheltuieli reparații, salubrizare, pază, etc 45.000.000 lei

alți furnizori 25.000.000 lei.

Din datoria restantă reprezentând TUI, compania a efectuat plăți de 10 milioane de lei din fonduri proprii, în perioada 16-20 octombrie. Urmează ca o nouă plată, în cuantum de 30 de milioane de lei, să se efectueze în data de 22 octombrie 2025. O altă sumă va fi compensată pentru prestațiile efectuate de către CFR Călători, către CFR.

CFR Călători respectă legislația care prevede plata facturilor scadente, în funcție de vechimea acestora, prevedere cuprinsă în Codul Fiscal, plăţile făcându-se în consecinţă”.

Datoriile totale ale CFR Infrastructură se ridică, în prezent, la peste 200 milioane lei, potrivit reprezentanților companiei. „Suma este generată în mare parte de neîncasarea creanțelor datorate de operatorii de transport feroviar de călători”.