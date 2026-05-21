„Trenurile Soarelui” 2026, din 12 iunie până pe 7 septembrie

CFR Călători pune în circulație și în acest sezon estival, din 12/13 iunie până pe 6/7 septembrie, „Trenurile Soarelui” dedicate călătoriilor spre litoralul Mării Negre.

Sunt asigurate legături feroviare directe din întreaga țară către mare, cu 60 de trenuri directe (30 dus/30 întors), zilnic. Dintre acestea, 28 sunt suplimentare (14 dus/14 întors), iar restul fac parte din circulația obișnuită.

Trenurile directe suplimentare sunt disponibile din:

• Nord-Vest: Oradea, Satu Mare/Baia Mare

• Vest: Arad, Timișoara Nord, Reșița Nord

• Centru: Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, Sibiu

• Nord-Est / Est: Suceava Nord, Iași, Galați

• Sud: Craiova, București.

Aceste garnituri includ opriri intermediare și posibilități de îmbarcare în numeroase stații de pe traseu. Ele facilitează accesul turiștilor către litoralul Mării Negre, precum și către Delta Dunării, prin conexiunea spre Tulcea Oraș via Medgidia.

Pe lângă aceste trenuri, pasagerii din întreaga țară au la dispoziție numeroase conexiuni din București, întrucât pe magistrala București Nord-Constanța trenurile circulă în regim cadențat, cu plecări distribuite pe tot parcursul zilei.

Această frecvență ridicată oferă flexibilitate în alegerea orei de călătorie, iar durata călătoriei pe distanța București Nord-Constanța este una redusă. Astfel, este de aproximativ 2 ore pentru trenurile InterCity și de 2 ore și 20 de minute pentru InterRegio, ceea ce face deplasarea către litoral mai rapidă și mai confortabilă.

Vagoane și locomotive modernizate prin PNRR și rame electrice Alstom Coradia Stream

CFR Călători pune la dispoziția pasagerilor vagoane climatizate, precum și facilități pentru trenurile de lung parcurs (vagoane de dormit și cușetă).

Un număr semnificativ de vagoane și locomotive modernizate prin fonduri PNRR vor fi pe rutele spre litoral. Totodată, sunt deja în circulație pe relația București-Constanța noile rame electrice Alstom Coradia Stream, care oferă condiții moderne de călătorie și servicii îmbunătățite pentru pasageri.

De asemenea, programul estival include legături directe cu trenuri Regio între Constanța și Mangalia și retur, facilitând deplasarea între stațiunile de pe litoral și oferind turiștilor o alternativă comodă la transportul rutier.

Tarife, reduceri și facilități de călătorie

CFR Călători oferă tarife și opțiuni de călătorie adaptate diferitelor nevoi și bugete. De exemplu, pentru ruta București-Constanța, costul unui bilet la clasa a II-a cu loc rezervat este de:

• 48,50 lei la tren Regio (R);

• 92,00 lei la tren InterRegio (IR);

• 105,00 lei la tren InterCity (IC).

Pentru încurajarea planificării călătoriilor, sunt disponibile și oferte și reduceri comerciale la achiziția biletelor:

• emise cu anticipație – reducere de 10% pentru biletele cumpărate cu cel puțin 11 zile înainte de plecare, reducere 5% pentru bilete cumpărate cu anticipație de la 6 la 10 zile;

• Oferta Dus–Întors – reducere de 10% la achiziționarea simultană a biletelor de dus și întors.

De asemenea, sunt menținute toate facilitățile la transportul feroviar pentru anumite categorii de persoane prevăzute de legislația în vigoare (de exemplu elevi, pensionari etc.)

Canale de vânzare

În trafic intern, legitimaţiile de călătorie pot fi achiziţionate cu anticipație de până la 30 de zile, utilizând următoarele canale de vânzare:

• online, pe pe www.cfrcalatori.ro;

• aplicația mobilă „CFR Călători bilete online” (Google Play, App Store, Huawei AppGallery)

• automatele de bilete din stații;

• casele de bilete din gări și agențiile de voiaj CFR Călători;

• în tren de la personalul de tren, numai bilete de călătorie valabile la trenul curent și eventual la următorul tren de legătură, în următoarele situații:

– stația de care ferată de urcare nu este deschisă activității de vânzare;

– stația de care ferată de urcare nu este deservită de personal propriu;

– îmbarcarea se face în afara orelor de program de la casa de bilete a stației.