UNTRR: România NU încasează amenzile aplicate străinilor, discriminându-și propriii cetățeni

UNTRR cere modificarea legislației din România cu privire la încasarea amenzilor aplicate străinilor, pentru a elimina discriminarea propriilor cetățeni.

Totodată autoritățile române trebuie să implementeze un mecanism real de plată electronică a amenzilor pentru cetățenii străini, printr-o platformă bilingvă și interoperabilă la nivel european.

Fără un astfel de instrument, România rămâne singurul stat din regiune în care un cetățean străin nu doar că nu este constrâns să plătească amenda, dar nici nu are posibilitatea legală sau tehnică să o facă.

Precizările UNTRR:

Majoritatea statelor europene dispun de mecanisme clare de urmărire și colectare a amenzilor aplicate cetățenilor străini. Însă, România continuă să rămână în afara oricărei practici administrative eficiente.

În prezent, nicio instituție din România nu se ocupă de încasarea amenzilor aplicate cetățenilor străin. Acest lucru transformă țara noastră într-un adevărat „sat fără câini”, în comparație cu alte state membre ale Uniunii Europene.

Soluția digitală promovată de autorități pentru plata amenzilor (platforma ghișeul.ro) este disponibilă exclusiv în limba română. Lipsa unei interfețe în alte limbi reprezintă, pentru cetățenii străini, o primă barieră majoră în facilitarea plăților.

Chiar și în cazul în care un utilizator străin apelează la funcția automată de traducere oferită de browserul Google Chrome, sistemul solicită introducerea unui Cod Numeric Personal (CNP), element de identificare pe care străinii nu îl dețin.

Prin urmare, un cetățean străin care dorește să plătească o amendă de circulație primită pe teritoriul României nu are, practic, nicio cale legală de a face acest lucru.

Legislația actuală prevede că amenzile aplicate persoanelor juridice se plătesc la direcțiile de taxe și impozite locale de pe raza unității administrativ-teritoriale în care contravenientul își are sediul. Însă, în cazul cetățenilor sau companiilor străine, această prevedere devine inaplicabilă, întrucât aceștia nu au domiciliu sau sediu fiscal în România.

Astfel, nici această opțiune nu oferă o soluție reală pentru plata amenzilor provenite de la persoane din afara țării.

Această lipsă de mecanisme administrative are consecințe directe asupra pieței transporturilor. În timp ce transportatorii români sunt amendați și obligați să respecte procedurile legale, transportatorii străini pot încălca regulile fără teama unei sancțiuni efective.

Un exemplu concret este nerespectarea restricțiilor estivale de circulație: camioanele românești sunt verificate și sancționate, în timp ce vehiculele străine, deși încalcă aceleași reguli, nu pot fi urmărite și nu plătesc amenzile primite.

Situația creează o competiție neloială și afectează direct credibilitatea României ca stat membru al Uniunii Europene.