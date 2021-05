Uzina Dacia de la Mioveni a produs azi modelul Duster cu numărul 2.000.000

De pe linia de montaj a Uzinei Vehicule Dacia a ieșit, joi, automobilul Duster cu numărul 2.000.000 (peste 93% sunt vehicule produse sub marca Dacia iar restul, sub marca Renault). Este vorba de un exemplar din seria limitată Duster Avantaj ECO-G 100 (motorizare cu alimentare mixtă benzină/GPL) de culoare Orange Atacama, destinat unui client din România.

Prezentat în premieră mondială în martie 2010, la Salonul Auto de la Geneva, Duster a surprins lumea auto democratizând accesul la experiența off-road și marcând astfel o adevărată revoluție în segmentul SUV. Atributele sale de vehicul practic, robust și accesibil, cu capacități de veritabil „4×4”, i-au asigurat un succes comercial imediat.

„Duster este un simbol național de reușită. Un model pentru care s-a lucrat intens și la care au contribuit angajați din toate meseriile și domeniile de activitate ale Renault Group în România. Am un sentiment de mare bucurie că, alături de colegi, am reușit să depășim provocările din ultimul an și să marcăm astăzi, împreună, o cifră istorică. Vom continua să ne onorăm clienții prin produse de calitate, cu cel mai bun raport prestații/preț, așa cum i-am obișnuit. Totodată, vom avea grijă să rămânem competitivi”, a declarat Miguel Oliver-Boquera, Director al Uzinei Vehicule Dacia și Coordonator al platformei industriale de la Mioveni.

În România, modelul s-a instalat încă din primul an de comercializare în postura de lider incontestabil al segmentului SUV, pe care și-a consolidat-o odată cu lansarea celei de-a doua generații, în 2017. Performanța de pe piața internă a fost amplificată de rezultatele obținute la export, Duster fiind livrat clienților din 44 de țări din Europa, Africa de Nord și Asia.

Calitățile modelului precum și impactul său asupra segmentului SUV și asupra pieței auto, în general, i-au adus de-a lungul anilor numeroase distincții din partea presei specializate, printre care prestigiosul titlu „Mașina Anului în România” obținut de ambele generații Duster, în 2011 și 2018. Nu mai puțin importantă, aprecierea de care modelul se bucură în rândurile clienților este reflectată de existența unor comunități active de pasionați care își afirmă cu mândrie calitatea de posesori ai unui vehicul Duster.

Fabricat într-o cadență de 930 de vehicule pe zi, din care peste 90% sunt destinate piețelor externe, Duster este cel mai produs model al Uzinei Vehicule Dacia.

Repere importante:

2010: Prima generație a modelului Duster este lansată la Salonul Auto de la Geneva.

Titluri obținute:

„Mașina Anului 2011” în România.

„Mașina Anului 2011” în Croația.

Trofeul „ Autobest 2011” .

Premiul „ Le meilleur 4×4 de l’année ” acordat de publicația franceză „4×4 Magazine”.

Titlul „ Bargain of the Year 2012 ” acordat de revista britanică „Top Gear”.

2013: La sfârșitul anului este introdusă în fabricație „Faza a doua” (restilizată) a modelului.

2016: Este produs vehiculul Duster cu numărul 1.000.000.

2017: A doua generație a modelului Duster este lansată la Salonul Auto de la Frankfurt.

Titluri obținute:

„Mașina Anului 2018” în România.

Trofeul „ Value Car of the Year ” la prima ediție „Sun Motor Awards”.

Trofeul Auto Trader „Best value new car”.

Trofeul „Best Family SUV under £20,000” acordat de revista britanică „What Car”.

2019 : Un vehicul Duster 4×4 special transformat este utilizat ca Papamobil cu ocazia vizitei în România a Papei Francisc.

2020 : După un parcurs de peste 11.000 de kilometri, un vehicul Duster 4×4 ajunge la Polul Frigului din Siberia.