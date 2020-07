VIDEO. „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieţi” – campanie derulată de Poliţia Română şi CFR

Poliţia Română şi CFR au lansat, vineri, campania „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieţi”, de prevenire a accidentelor produse prin electrocutare, în zonele feroviare.

Campania se desfăşoară la nivel naţional, în perioada 17 iulie 2020 – 31 ianuarie 2021, iar pe parcursul acesteia un vagon de călători personalizat cu însemnele campaniei (vizual şi mesaj) va fi ataşat trenurilor care circulă în ţară, pentru a transmite mesajul preventiv.

Pe traseul „călătoriei”, vagonului personalizat, poliţiştii structurilor de prevenire şi poliţie transporturi vor organiza evenimente publice în staţiile CFR, astfel încât adolescenţii şi tinerii să înţeleagă mai bine care sunt riscurile la care se expun atunci când încearcă să realizeze o fotografie pe tren sau când nu respectată regulile de conduită în incinta staţiilor de cale ferată, triajelor şi zonelor adiacente.

„În ultimii ani, zeci de tineri, de multe ori minori, au suferit accidente grave pentru un selfie pe tren. Dorinţa de faimă, în special pe reţele sociale, coroborată cu potenţialul de risc victimal crescut al acestora, a condus la acest deznodământ tragic. Prevenirea victimizării minorilor este o prioritate pentru Poliţia Română. Prin această campanie, încercăm să îi prevenim cu privire la riscul la care se expun dacă încearcă să urce pe trenurile/ vagoanele staţionate în gări sau depouri sau pe cele dezafectate; riscul de electrocutare este foarte mare. Ne dorim ca tot mai mulţi tineri să conştientizeze cât de riscante sunt astfel de acţiuni, să înţeleagă pericolul generat de fenomenul arcului electric şi să le transmită şi prietenilor lor aceste informaţii, pentru a fi cu toţii în siguranţă. Aceasta este prioritatea zero a campaniei noastre, să conştientizăm riscurile şi să nu urcăm niciodată pe vagoanele unui tren. Să nu uităm: un selfie pe tren nu va lua like-uri, ci vieţi”, afirmă comisar şef de poliţie Sorin Stănică, citat într-un comunicat al IGPR.

Pentru ca mesajul campaniei să ajungă mai uşor la public, a fost realizat un material video care prezintă, într-un mod simbolic, efectele electrocutării asupra a 3 emoticoane.

„Tema campaniei este foarte delicată. Targetul nostru este la vârsta rebeliunii, când orice semn venit din partea autorităţii – părinţi, profesori etc. – li se pare o invitaţie la sfidare. De aceea, am căutat soluţii creative, construite pe empatie, care să atragă atenţia tinerilor, ca şi cum mesajul ar veni din partea cuiva de vârsta lor. Înţelegem nevoia lor de a trăi experienţe inedite, dar şi căutarea de locuri interesante în care să facă fotografii, aşa cum fac şi personajele din video-ul campaniei noastre; mai mult, înţelegem nevoia generaţiei digitale de a-şi exprima personalitatea în social media. De aceea, am ales să prezentăm consecinţele selfie-ului pe tren într-un mod metaforic, desprins din lumea lor, care, vizual, pare la limita unui videogame, dar care, din păcate, se poate transforma în realitate”, a declarat Liviu Ţurcanu, creative director la Mercury 360, împreună cu care se derulează campania.