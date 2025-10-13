Vola a lansat Deal Finder, motorul de căutare pentru zboruri „oricând” și „oriunde” la cele mai mici prețuri.

Tot mai mulți români caută zboruri fără o destinație sau o perioadă fixă, astfel că Vola a lansat Deal Finder, disponibil în aplicația mobilă GoVola.

Această tehnologie nu doar simplifică selecția, ci optimizează întreaga experiență.

„În urmă cu câțiva ani, vârful de tehnologie în rezervările de bilete de avion însemna simpla afișare a celui mai mic preț pe date și destinații exacte. În era inteligenței artificiale, motoarele de căutare optimizează automat rezultatele. Ele reduc complexitatea deciziei și ajută utilizatorii să găsească mai rapid zborurile potrivite la prețuri mai bune”, potrivit unui comunicat.

„În aplicația GoVola, aducem o nouă generație de tehnologie de travel. Noul motor de căutare Deal Finder este primul pas dintr-o serie de lansări menite să schimbe modul în care oamenii caută și rezervă zboruri. GoVola va deveni aplicația de referință pentru zboruri flexibile și avantajoase în regiune”, a declarat Daniel Truică, CEO Vola.

Motorul de căutare Vola aduce inovații majore care schimbă modul în care utilizatorii caută și aleg zborurile:

Căutări mai eficiente: motorul analizează automat milioane de combinații de date, destinații și perioade; se afișează în câteva secunde cele mai avantajoase opțiuni de zbor disponibile.

Flexibilitate totală: utilizatorii pot căuta zboruri „Oricând” și „Oriunde”, economisind bani alegând perioade și destinații cu tarife mai mici.

Rezultate optimizate: motorul de căutare include opțiuni precum intervalul de ședere la destinație, date flexibile și zboruri directe; se reduc timpul de căutare și efortul manual.

„Deal Finder este mai mult decât o nouă funcționalitate, este o inovație construită în jurul utilizatorului. Am observat cum călătorii de astăzi caută flexibilitate și inspirație, iar noul nostru motor de căutare oferă exact asta. Este răspunsul la întrebarea: unde și când e cel mai avantajos să zbori?”, a adăugat Claudia Tocilă, marketing manager Vola.