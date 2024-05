Vola: Cum pot găsi turiștii bilete mai ieftine pentru zborurile din vara 2024

Tariful mediu pentru un bilet de avion/pasager, în această vară este de 222 de euro, potrivit datelor emise de agenția de turism online Vola.ro.

Deloc surprinzător, dat fiind că este luna concediilor în România, august este perioada cu cele mai scumpe zboruri, cu un tarif mediu de 246 de euro. Urmează iulie, cu un tarif mediu de 228 de euro, și iunie, o lună mai puțin aglomerată, cu un preț mediu de 194 euro.

Există și câteva recorduri înregistrate de Vola.ro pentru acest sezon: cea mai ieftină rezervare a fost făcută pe ruta Cluj-Napoca – Bruxelles și a costat numai 32 de euro, pentru un pasager, pe când cea mai scumpă rezervare a fost 8.895 de euro, pe ruta București – Seul, pentru 9 pasageri.

În același timp, merită menționat și faptul că, pe Vola.ro, există peste 30 de destinații europene cu oferte de zboruri sub 100 de euro: Milano, Viena, Paris, Pescara, Tirana, Bruxelles și Salonic, cu bilete disponibile la sub 30 de euro, Bologna, Veneția, Budapesta, Zadar, Paphos, Londra, Pisa, cu bilete disponibile la sub 40 de euro, Roma, Catania, Corfu, Skiathos, Bari, Napoli, cu bilete la sub 50 de euro, Istanbul, Basel, Chania, Valencia, Torino, Oslo, Alghero, Barcelona, Madrid, Atena, Nisa, Hamburg, Geneva, Antalya, Birmingham, Frankfurt, cu bilete la sub 100 de euro.

În ce privește bugetul alocat biletelor de avion, peste jumătate din respondenți (52%) sunt dispuși să cheltuiască între 100-300 de euro de persoană, în timp ce 35% vor opta pentru bilete ce nu depășesc 100 euro.

Cum își pot rezerva românii cele mai ieftine bilete de avion vara aceasta?

Dat fiind că cei mai mulți români au în plan cel puțin o vacanță vara aceasta, este important ca aceștia să știe că sunt câteva trucuri care îi pot ajuta să găsească bilete la un preț mai bun. Un prim aspect ține de data achiziționării biletelor: în general, vor obține un tarif mai mic dacă rezervă zborul în avans față de data călătoriei, de regulă, cu peste 21 de zile înainte de plecare.

De asemenea, potrivit datelor Vola.ro, marțea rămâne cea mai bună zi pentru achiziția biletelor de avion. În același timp, contează enorm și timpul petrecut la destinație: specialiștii recomandă minimum 3 nopți de ședere la destinație. Pentru intervalele mai scurte de vacanță, prețurile pot fi mai mari.

Bineînțeles, trebuie luată în considerare și destinația sau, mai bine spus, aeroportul de aterizare la destinație. Este bine știut faptul că aeroporturile mai mari și mai aglomerate au și taxe mai mari, ceea ce duce la o creștere a prețului total al biletului de avion. Tocmai din acest motiv, pentru un tarif mai mic, e recomandat, acolo unde există posibilitatea, să se zboare spre aeroporturile mai mici, din orașele de lângă capitalele europene, de exemplu.

Nu în ultimul rând, o altă soluție prietenoasă cu bugetul ar putea fi alegerea unor zboruri combinate. De multe ori, un zbor direct către o destinație pentru care există cerere mare poate fi mai scump, în special dacă există un număr limitat de zboruri către acel loc. În acest caz, zborurile cu escală pot fi o opțiune de luat în calcul, mai ales dacă escalele sunt scurte, de maximum 2-3 ore.

Blocare preț, serviciul pe care românii îl consideră important în momentul planificării călătoriei

Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Vola.ro, 45% dintre români renunță la achiziționarea biletelor de avion din cauza scumpirii acestora de la o zi la alta, în timp ce 81% dintre ei sunt de părere că e importantă opțiunea de a putea bloca tariful. De asemenea, 83% dintre ei susțin că vor opta pentru un astfel de serviciu în viitor.

De asemenea, 67% dintre cei chestionați spun că vor pleca în vacanță în următoarele 3 luni. Cum era de așteptat, în topul preferințelor acestora sunt destinațiile europene, urmate de cele interne. În același timp, 80% dintre ei susțin că vor călători cu avionul, rămânând în continuare mijlocul de transport preferat. Cei mai mulți vor merge în vacanță în familie, spre deosebire de anul trecut, când au călătorit preponderent în cuplu.

Principalele țări în care își vor petrece românii concediul de vară sunt Spania, Italia, România, Grecia și Marea Britanie, destinații alese frecvent de aceștia pentru sezonul estival. Dintre cei care au optat pentru Grecia, se pare că cei mai mulți au ales Salonic, Creta, Corfu și Rodos pentru vacanța lor. În același timp, există și un interes crescut pentru experiențele noi: 40% dintre respondenții la chestionar își doresc să viziteze locuri în care nu au mai fost până acum.

În plus, există și un top 10 al destinațiilor populare pentru vara aceasta: București, Iași, Roma, Milano, Barcelona, Mallorca, Paris, Londra, Malaga și Cluj-Napoca.

Nu în ultimul rând, merită menționat și faptul că românii au rezervat cu mai mult timp înainte de zbor călătoria de vară, semn că pentru acest concediu s-au pregătit cu atenție, analizând opțiunile și prețurile. Peste 50% dintre dintre ei au achiziționat biletele de avion pentru vară cu un avans de peste 90 de zile, astfel încât să profite de prețurile mai mici, în timp ce în primăvară, majoritatea călătorilor au rezervat cu o lună înainte zborurile. De asemenea, durata medie de ședere în timpul sezonului estival este de 9 zile.

„În acest context, Vola.ro a lansat, alături de produsele-hit lansate în cei 17 ani de activitate, și noul serviciu de Blocare preț. Așa cum îi spune și numele, acesta garantează blocarea tarifului de zbor timp de trei zile, astfel încât clienții să-și poată continua planurile de călătorie fără teama scumpirilor. Într-o piață dinamică, în care prețurile cresc de la o zi la alta, în special pe măsură ce ne apropiem de sezonul estival, o astfel de inițiativă a fost primită cu entuziasm de public. Iar asta nu e tot: în pragul sezonului estival Vola.ro a lansat și campania de vară Vola Vola La La, prin care activează refrenul călătoriilor fericite și fără griji. Inspirată de clasicul italian „Sarà perché ti amo”, de Ricchi e Poveri, devine coloana sonoră a unui sezon plin de călătorii ce aduc bucuria și relaxarea caracteristice verilor mediteraneene.