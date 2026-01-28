Vola lansează „Upgrade”, un abonament anual de 34,99 de euro, cu reduceri la rezervările curente și viitoare.

Astfel, membrii „Upgrade” vor economisi sute de euro pe an, în funcție de numărul de călătorii, potrivit unui comunicat. Programul oferă soluții de protecție și flexibilitate, precum bilete gratuite în caz de anulare și posibilitatea de a bloca prețul unui bilet timp de 24 de ore.

În ultimii 25 de ani, numărul românilor care călătoresc cu avionul a crescut de aproape 10 ori, iar traficul pe aeroporturile din țară a atins niveluri-record. Astăzi, un român are, în medie, cel puțin un zbor pe an, într-o piață în care 1 din 5 zboruri este anulat sau amânat. Prețurile biletelor pot varia cu zeci de procente, în doar 24 de ore.

În acest context marcat de volume ridicate, volatilitate și incertitudine, nevoia de soluții care să ofere mai mult control, predictibilitate și protecție devine esențială. Acesta este motivul pentru care Vola a lansat „Upgrade”, un abonament anual de 34,99 de euro.

Abonamentul combină economii directe, flexibilitate la rezervare și siguranță în cazul evenimentelor neprevăzute. Programul este conceput pentru orice tip de călător și le permite membrilor să maximizeze beneficiile fiecărui zbor, fără efort suplimentar, chiar și într-o piață în continuă schimbare.

Reduceri directe și economii recurente pentru fiecare zbor

Prin programul Upgrade, membrii beneficiază de 15 euro reducere la primul zbor, aplicată imediat la activarea abonamentului, și de 10 euro reducere la fiecare rezervare ulterioară.

În funcție de frecvența călătoriilor, aceste beneficii pot genera economii de sute de euro pe an, o sumă care depășește valoarea abonamentului – care, în majoritatea situațiilor, este practic recuperată începând cu al doilea zbor rezervat prin program.

Un avantaj important este că beneficiile nu sunt limitate exclusiv la titularul abonamentului. Reducerile și protecțiile incluse în „Upgrade” pot fi utilizate și pentru membri ai familiei, prieteni sau angajați. Aceasta, chiar și în situația în care titularul nu călătorește, extinzând astfel valoarea reală a abonamentului.

Protecție automată în cazul anulărilor și întârzierilor

Într-un context în care aproximativ 1 din 5 zboruri poate fi anulat sau amânat, Upgrade include serviciul Trip Protect de la Vola, care oferă automat un bilet de avion în cazul unor evenimente neprevăzute.

Această funcționalitate elimină costurile suplimentare și procesele birocratice asociate situațiilor de criză și asigură continuitatea călătoriilor, indiferent de circumstanțe.

Flexibilitate, într-o piață cu prețuri volatile

Prețurile biletelor de avion sunt influențate de cerere, sezonalitate și algoritmi de pricing dinamic, existând situații în care tarifele pot varia cu zeci de procente într-un interval de doar 24 de ore.

Pentru a reduce presiunea decizională și riscul pierderii unei oferte avantajoase, programul Upgrade oferă opțiunea de blocare a prețului biletului timp de 24 de ore, permițând utilizatorilor să finalizeze rezervarea ulterior, fără modificarea tarifului.

„Upgrade” – un nou standard pentru rezervările de zbor

„Prin Upgrade, am vrut să mutăm focusul de la o simplă tranzacție la o relație pe termen lung cu utilizatorii noștri. Abonamentul este un produs gândit pentru toți cei care vor să călătorească mai des, mai sigur și mai eficient financiar, indiferent dacă zboară o dată sau de mai multe ori pe an. Practic, preluăm un model deja validat în alte industrii și îl adaptăm la realitățile actuale ale pieței de travel”, declară reprezentanții Vola.