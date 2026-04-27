Vola returnează diferența de bani, dacă biletul de avion se ieftinește

Vola returnează diferența de bani la biletul de avion, dacă acesta se ieftinește după achiziționare, potrivit unui comunicat transmis redacției.

Pe fondul instabilității din industria aviatică, tot mai multe agenții și touroperatori mută presiunea financiară pe clienți, inclusiv taxe suplimentare care acoperă variațiile prețului combustibilului. Pentru consumator, mesajul este clar: prețurile pot crește oricând.

În cazul biletelor de avion pentru cursele de linie însă, realitatea este mai nuanțată: în 52% dintre cazuri, biletele de avion se ieftinesc după rezervare, iar diferența medie este de 45€.

În acest context, Vola introduce un serviciu de protecție post-achiziție, care monitorizează automat și gratuit prețul și returnează diferența dacă acesta scade. Utilizatorii nu mai trebuie să „ghicească” momentul potrivit de cumpărare: sunt protejați chiar și după ce au plătit.

Dacă prețul biletului scade după rezervare, diferența este returnată sub formă de voucher, eliminând riscul de a fi cumpărat „prea devreme” sau „la un preț mai mare decât ar fi fost necesar”.

Prețurile biletelor de avion scad după rezervare, în jumătate dintre cazuri

Pentru majoritatea călătorilor, achiziția unui bilet de avion vine cu o doză semnificativă de incertitudine, amplificată în perioadele de instabilitate globală. Deși percepția generală este că prețurile cresc constant după ce ai cumpărat, datele interne Vola arată o realitate mai complexă: piața continuă să se miște în ambele direcții, iar scăderile sunt mai frecvente decât s-ar crede.

Până în prezent, aceste variații de preț nu generau niciun beneficiu pentru client, diferența fiind absorbită de companiile aeriene sau de dinamica pieței. Prin introducerea noului serviciu, Vola transformă aceste fluctuații într-un avantaj direct pentru utilizatori, repoziționând momentul achiziției dintr-o decizie riscantă într-una protejată.

Cum funcționează noul serviciu lansat de Vola

Serviciul este integrat direct în procesul de rezervare pentru userii Upgrade din aplicația GoVola și poate fi activat gratuit înainte de finalizarea achiziției. Odată selectat, acesta monitorizează zilnic prețul biletului de avion, din momentul plății și până la data plecării.

De fiecare dată când prețul scade cu minimum 5€, utilizatorul primește o notificare prin email. La finalul călătoriei, calculăm cea mai mare diferență de preț înregistrată înainte de plecare și o returnăm sub formă de voucher pentru următoarea rezervare.

Procesul este complet automat, eliminând nevoia utilizatorilor de a urmări manual evoluția tarifelor sau de a încerca să anticipeze mișcările pieței.

Premieră europeană

Lansarea acestui serviciu vine ca răspuns la una dintre cele mai frecvente întrebări din rândul călătorilor: „am cumpărat la momentul potrivit?”. Într-un context în care prețurile sunt influențate de factori externi imprevizibili, această întrebare devine tot mai greu de clarificat. Prin această lansare, Vola devine primul OTA european care transformă volatilitatea prețurilor dintr-un risc pentru client într-un avantaj.