Vola.ro asigură rambursarea rapidă a biletelor de avion, prin serviciul TripProtect, în cazul anulării zborurilor pe fondul ninsorilor abundente și al viscolului puternic care afectează mai multe aeroporturi din țară.

Cele mai mari perturbări se înregistrează, miercuri, la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni și Aeroportul Internațional „Aurel Vlaicu” Băneasa, unde condițiile meteo severe îngreunează operațiunile la sol.

Din informațiile Vola, până la ora 13:00 nu decolase niciunul dintre zborurile programate pentru decolare de pe Aeroportul „Henri Coandă”, potrivit unui comunicat.

Numărul curselor anulate este în creștere, în condițiile în care unele zboruri inițial întârziate au fost ulterior anulate, iar altele redirecționate către aeroporturi alternative.

Vola monitorizează situația în timp real și oferă gratuit serviciul TripProtect pasagerilor afectați, asigurând rambursarea rapidă a biletelor în cazul anulării zborurilor sau sprijin pentru identificarea unor alternative de călătorie.

De asemenea, compania oferă un buget de 60 de lei per persoană pentru cheltuieli în aeroport, în cazul întârzierilor semnificative.

„Rolul Vola.ro a fost întotdeauna de partener al clienților noștri. Într-un context în care a devenit extrem de dificil să contactezi direct companiile aeriene (cu timpi de așteptare foarte mari și, uneori, costuri suplimentare), strategia noastră a fost mereu să venim în întâmpinarea pasagerilor cu informații clare și măsuri concrete care să îi ajute în momentele dificile.

În situația condițiilor meteo nefavorabile, am decis să oferim tuturor clienților noștri serviciul TripProtect în mod gratuit, pentru a putea fi rerutați fără costuri suplimentare pe alte zboruri și pentru a ajunge la destinație în cel mai scurt timp posibil”, a declarat Claudia Tocilă, marketing manager Vola.ro