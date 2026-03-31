Wizz Air a lansat zboruri noi din București, Cluj, Oradea, Craiova și Brașov

Wizz Air a lansat în această săptămână mai multe zboruri noi din București, Cluj, Oradea, Craiova și Brașov.

În fiecare luni și vineri sunt curse din București-Otopeni către Brindisi (Italia), iar în zilele de marți și sâmbătă, și către Faro (Portugalia).

Din Cluj-Napoca, pasagerii pot călători din nou cu Wizz Air către Antalya (Turcia), în zilele de luni, miercuri și vineri, și către Berlin (Germania), în fiecare marți, joi și sâmbătă.

În fiecare marți, joi și sâmbătă pasagerii au cursă directă din Brașov către noua destinație Katowice (Polonia.

De asemenea, 30 martie a marcat începutul oficial al operațiunilor Wizz Air pe Aeroportul Oradea, odată cu prima rută către Milano Bergamo (Italia), operată în zilele de luni și vineri, se mai arată în comunicatul de presă al companiei.

O altă rută a fost reluată pe 29 martie din Craiova către mult așteptata destinație a Barcelonei (Spania), cu zboruri în zilele de joi și duminică.

Operatorul aerian din Ungaria, cu peste 1.600 de angajați în România, are puse la vânzare 230 de rute de pe 14 aeroporturi românești, conectând pasagerii cu 83 de destinații din 27 de țări.

Pe parcursul celor aproape 20 de ani de activitate, Wizz Air a înființat nouă baze operaționale la București Băneasa, București Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara.

