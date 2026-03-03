Wizz Air suspendă până pe 7 martie zborurile în Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman și Arabia Saudită

Wizz Air își ajustează operațiunile „ca răspuns la recentele restricții ale spațiului aerian din regiune, în urma escaladării situației de securitate din Orientul Mijlociu”.

Astfel, operatorul aerian a suspendat până pe 7 martie zborurile în Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman și Arabia Saudită.

Totodată, deși aceste restricții limitează operațiunile imediate, compania aeriană ia măsuri pentru a sprijini pasagerii ale căror planuri de călătorie au fost afectate. Wizz Air pregătește opțiuni de redresare, pentru a ajuta pasagerii să ajungă la destinațiile inițiale cât mai curând posibil, de îndată ce condițiile vor permite acest lucru.

Operatorul aerian colaborează îndeaproape cu autoritățile aeronautice și cu partenerii aeroportuari pentru a asigura intervale și rute de operare sigure.

„Pentru a sprijini pasagerii care trebuie să călătorească spre sau dinspre Israel, Wizz Air adaugă capacitate suplimentară semnificativă către Sharm El Sheikh din mai multe dintre cele mai mari baze europene ale sale, începând cu 6 martie (în așteptarea aprobării autorităților)”, conform comunicatului.

Astfel, numărul de zboruri din Budapesta va crește de la 3 la 10 zboruri săptămânale, din Roma Fiumicino de la 11 la 18 zboruri săptămânale, Londra Luton de la 4 la 8 zboruri săptămânale, din Milano Malpensa de la 6 la 11 zboruri săptămânale și din Sofia vor fi introduse 3 zboruri săptămânale.

„Aceste zboruri suplimentare creează mai multe opțiuni pentru pasagerii afectați de suspendarea serviciilor directe către și dinspre Israel și vor oferi cea mai bună modalitate de conectare între Israel și Europa„, se menționează în comunicat.

Wizz Air operează o flotă de 262 de aeronave Airbus A320 și A321. Compania este listată la Bursa de Valori din Londra.