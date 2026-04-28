Zece stații de apă potabilă în aeroporturile Otopeni și Băneasa

Pasagerii au la dispoziție, gratuit, zece stații de apă potabilă în incinta aeroporturilor Capitalei: 9 la „Henri Coandă” Otopeni și una la „Aurel Vlaicu” Băneasa, informează Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Astfel, ei își pot încărca sticlele cu apă de la robinet, care este potabilă și microbiologic pură, după intervențiile tehnice realizate începând din februarie.

Stațiile de apă sunt disponibile atât în zonele publice, în proximitatea grupurilor sanitare, cât și în zonele cu acces restricționat ale terminalelor, inclusiv la porțile de îmbarcare din zona „Plecări” sau la „Sosiri”.

Apa provine din surse proprii de mare adâncime și este distribuită printr-o rețea de aproximativ 23 km, fiind sigură și microbiologic pură. Pasagerii aeroportului au la dispoziție atât apă potabilă gratuită, cât și dispozitive de încărcare cu apă a sticlelor.

Reprezentanții CNAB precizează că numărul stațiilor se va suplimenta în zonele cele mai frecventate de pasageri, cu grad mare de utilizare, acestea fiind dotate cu contoare care monitorizează numărul sticlelor umplute, astfel că analiza va identifica rapid zonele în care trebuie suplimentat numărul aparatelor.