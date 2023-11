Angajaţii, protejaţi mai bine împotriva hărţuirii la muncă – proiect de lege aprobat de Guvern

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, un proiect de lege prin care angajaţii vor fi mai bine protejaţi împotriva violenţei şi hărţuirii la muncă.

Este vorba despre proiectul prin care România aderă la convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii 190/2019 privind eliminarea violenţei şi a hărţuirii la muncă.

„Practic vor fi considerate acte de hărţuire şi violenţă: abuzul fizic, abuzul verbal, hărţuirea şi mobbing-ul, hărţuirea sexuală, ameninţările şi urmărirea/supravegherea”, a transmis ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.

În plus, se extinde spaţiul în care hărţuirea este considerată că are legătură cu munca la delegaţii, team building-uri, deplasarea către serviciu, orice spaţiu public sau privat care are legătură cu locul de muncă şi comunicarea on-line.

De asemenea, nu doar angajaţii vor fi protejaţi, ci şi persoanele aflate în perioada de formare (stagiarii, ucenicii), cei cărora le-a încetat raportul de muncă, voluntarii, candidaţii pentru un loc de muncă şi persoanele care exercită autoritatea, îndatoririle sau responsabilităţile unui angajator.