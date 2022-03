Dăncilă a demisionat din PSD și s-a înscris într-un partid anonim: „Nu eu i-am trădat”

Fostul premier Viorica Dăncilă a demisionat din PSD și s-a înscris într-un partid anonim, după aproape 3 ani de când a fost înlăturată de la putere, dar și de la conducerea social-democraților, spunând despre oamenii lui Marcel Ciolacu: „Nu eu i-am trădat, ei ne-au trădat pe mulţi dintre noi, au dezamagit încrederea acordată de foarte mulţi români”.

Amintim că Dăncilă a fost angajată de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu (salvat de CCR de dosarul de turnător lșa Securitate), în urmă cu un an, consilier personal, cu un salariu net de circa 10.000 de lei lunar.

Iar soțul ei a fost angajat consilier la Transgaz – instituție din „ograda” ministrului Energiei, Virgil Popescu (PNL).

Astfel, fosta „mână dreaptă” a lui Dragnea o duce oficial destul de bine – și cu PSD, și cu PNL.

Mesajul Vioricăi Dăncilă postat marți pe Facebook:

„Cred că mulţi dintre d-vs v-aţi întrebat dacă mai există o şansă ca România să ne aparţină. Mi-am pus şi eu, de nenumărate ori, această întrebare, şi da, cred cu convingere că acest lucru se poate realiza. Cum? Doar dacă fiecare dintre noi luăm decizii radicale. Eu am luat acum această decizie. După 26 de ani de carieră politică în PSD, m-am hotărât să o iau de la capăt. De astăzi sunt membru al unei formaţiuni politice noi. Partidul ‘Naţiune Oameni Împreună’ (NOI). Un partid tânăr, cu oameni tineri, dar valoroşi, oameni care au decis să nu mai stea deoparte.

Nu a fost uşor să fac acest pas, după 26 de ani în care am activat în Partidul Social Democrat. L-am făcut însă pentru că nu mă mai regăsesc în PSD, nu mai rezonez cu deciziile pe care actuala conducere le ia. Nu eu i-am trădat, ei ne-au trădat pe mulţi dintre noi, au dezamagit încrederea acordată de foarte mulţi români. Mi-am asumat activitatea mea publică, cu bune şi rele. De aceea, sunt convinsă că revenirea mea în politică va atrage şi multe critici. Însă, ca un om care îşi iubeşte ţara, ca un bun român, nu pot sta deoparte când văd că lucrurile nu merg bine.

Nu am ales să revin în politică pentru a crea sau a întreţine divergenţe cu cineva sau pentru a ataca celelalte formaţiuni politice, chiar dacă am fost atacată cu încrâncenare şi agresivitate, chiar din interiorul partidului din care făceam parte. Am revenit în politică pentru a crea consens, pentru un vis mai vechi în care politica poate fi şi altfel, o politică în care interesul personal şi cel de partid să fie înlocuit cu interesul naţional. Acest tip de abordare, de gândire politică, pe care o apreciez, pe care o susţin şi care mă defineşte, am regăsit-o în rândul membrilor Partidului ‘Naţiune Oameni Împreună’ (NOI). Am găsit aici oameni care nu au mai făcut politică, oameni serioşi, cu experienţă relevantă în domeniile lor de activitate. Viziunea lor bazată pe patriotism, adevăr, consens, comuniune, credinţă autentică, se identifică cu viziunea mea, cu ceea ce îmi doresc pentru România şi pentru români.

Am făcut acest pas având convingerea că, indiferent dacă am mai făcut sau nu politică, indiferent în ce partid am activat, fiecare avem datoria de a ne implica, dacă ne dorim un viitor mai bun. Este imperios necesar ca toţi cei care credem în România, toţi cei care credem că împreună putem reinventa destinul ţării noastre, să ne conjugăm eforturile şi să avem o viziune unitară. A venit vremea să ne unim forţele, pentru ca România să fie un stat respectat, un stat modern şi european, un stat în care soarta fiecărui român să conteze. Toţi cei care ne dorim o altă abordare, toţi cei pentru care interesul naţional este realmente mai presus de interesul personal sau interesul politic, astfel încât EU, TU, EA, EL să devină NOI, NOI cei care avem o inimă care vibrează la unison pentru România, nu mai avem voie să stăm deoparte”.