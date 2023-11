Discuțiile pe majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2024 vor fi reluate în decembrie

Discuțiile pe tema creșterii salariului minim de la 1 ianuarie 2024 vor fi reluate, la începutul lui decembrie, de Consiliul Naţional Tripartit, după reuniunea ce a avut loc marți, la sediul Guvernului.

Anunțul a fost făcut de preşedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu:

„Astăzi, nu s-a discutat despre salariul minim, am ridicat problema că trebuie stabilit ce se întâmplă în 2024 cu salariul minim garantat în plată. Patronatele au venit cu propunerea să se aplice la 1 iulie sau de la 1 octombrie acest lucru; partea sindicală, evident, a susţinut că ar trebui aplicată de la 1 ianuarie 2024, întrucât nivelul de trai este în scădere continuă”.

Întrebat dacă există o propunere a sindicatelor legată de nivelul salariului minim, el a răspuns: „Nu există o propunere efectivă. Noi am spus că în principiul respectării Directivei legate de salariul minim european ar trebui ca salariul minim să ajungă undeva pe la 3.750 lei, ca să respecte proporţia pe care Directiva o prevede în structura respectivă. Tot legat de salariul minim este problema pe care domnul prim-ministru a ridicat-o, că se vor începe discuţiile să scadă fiscalitatea pe salarii, în principal pe salariu minim, dar şi pe salarii la modul general. Rămâne să vedem ce se întâmplă”.

Referitor la introducerea unui impozit progresiv, Hossu a precizat că „se are în vedere scutirea de impozit probabil pentru lucrătorii care sunt la nivelul salariului minim pe economie garantat în plată, indiferent că e 3.750, 3.300 sau 4.100″.

La rândul său, vicepreşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Mircea Burlacu, a declarat că „nu am reuşit să agreăm astăzi nimic cu privire la salariul minim, însă am agreat o nouă întrevedere la care părţile să vină fundamentat cu tot ceea ce au în vedere”.

El a spus că reprezentanţii sindicatelor s-au opus unei creşteri a contingentului de lucrători străini de anul viitor:

„Nu am acceptat astăzi, deşi nu a fost pe ordinea de zi, o suplimentare a numărului de lucrători străini. Am rămas la aceeaşi cifră de anul trecut, respectiv 100.000. Problema se pune însă că nu poţi să ai în vedere creşterea numărului de lucrători străini în condiţiile în care tu, ca şi măsură compensatorie, nu vrei să creşti salariul minim, în condiţiile în care un lucrător străin costă cu mult mai mult decât salariul minim, lucrurile sunt certe.(…) Nu ni s-a propus astăzi, am fost întrebaţi dacă considerăm că trebuie crescut contigentul de lucrători străini pe teritoriul României de la 100.000 la 140.000. Răspunsul a fost, pe parte sindicală, categoric, nu. Urmează să ne întâlnim la începutul lunii decembrie şi să încercăm să agregăm o soluţie de comun acord cu privire la valoarea salariului minim începând cu 2024. (…) Nu pot să vă spun acum care ar fi valoarea corectă. Valoarea corectă ar trebui să fie una mult mai mare, pentru că, din perspectiva noastră, ca şi reprezentanţi ai lucrătorilor, acea valoare trebuie să acopere strictul necesar şi nu să plaseze România într-o zonă de sărăcie”.