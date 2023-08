Explozii Crevedia. Arafat se disculpă: „Parchetul poate să cheme la audiere”

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, se disculpă în urma tot mai multor acuzații că a pus în pericol pompierii, prin ordinele date la exploziile de la stația GPL ilegală din Crevedia.

Este pentru prima dată când numărul pompierilor răniți îl depășește cu mult pe cel al civililor , la o intervenție de stingere a incendiilor.

Iată declarațiile lui Arafat: „Pompierii care stăteau în așteptare nu stăteau la răcit. Aveau case de stins, pompierii care au intervenit acolo erau la case, nu există intervenții cu risc la pompieri. Cine crede că există nu are idee. Nu pot să mă iau eu de pompieri cum au acționat robotul care detectează scurgerile. Comandantul acțiunii din momentul în care am ajuns am fost eu, dar acolo erau inspectori șefi pe București și Ilfov, dar și din Dâmbovița. Asta nu înseamnă că putem spune că coordonatorii au acționat sau au coordonat greșit. Pompierii au făcut intervenția lor conform procedurilor, dar modul în care s-a intervenit după primele incendii a fost unul corect. Nu s-a pus problema să stingă integral incendiul, fiindcă trebuia să stingă focul la case și să prevină extinderea.

Parchetul poate să cheme la audiere. Vă aduceți aminte ce discuții au fost cu presa la fața locului să se îndepărteze fiindcă puteam avea și victime dintre ei”.

Amintim că stația GPL care funcționa clandestin îi aparșine fiului primarului PSD de Caracal, Ion Doldurea – care s-a autosuspendat din partid, în urma deflagrațiilor.

„Parchetul poate să cheme la audiere”