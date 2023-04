Grindeanu a închiriat 3 etaje, pentru 200 de angajați, în clădirea London din Sema Parc

Cei aproximativ 200 de angajați din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) condus de vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD), ai structurilor care gestionează fonduri europene, în calitate de autoritate de management și organism intermediar, își vor desfășura activitatea în spațiul a trei etaje (3, 4 și 5) închiriate prin licitație în clădirea London.

Ei își vor muta birourile începând cu luna septembrie, după finalizarea lucrărilor de amenajare.

Dezvoltatorul River Development anunță închirierea unui spațiu de 3.780 mp Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), în clădirea London din Sema Parc, în urma unui proces de licitație la care a participat și la care a fost declarat câștigător.

Obiectul contractului încheiat este închirierea unui spațiu de birouri compartimentat și complet mobilat în suprafață de 3.780 mp, necesar pentru desfășurarea activității de birou și a 90 de spații de parcare subterane, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile.

Clădirea London este una dintre cele mai noi clădiri de birouri de clasă A din Sema Parc și din București, recepționată în trimestrul al II-lea din 2022, cu o suprafață totală închiriabilă de 21.347 mp, dispusă pe 15 niveluri și având două subsoluri pentru locurile de parcare. Clădirea este accesibilă cu ușurință din orice parte a orașului, grație conexiunii directe la infrastructura orașului și la toate mijloacele de transport în comun, inclusiv metrou, stația ”Petrache Poenaru” fiind de altfel în imediata apropiere.

„Am participat la licitația de atribuire a spațiului pentru Ministerul Transportului și Infrastructurii încredințați fiind de calitatea excelentă a clădirii London din Sema Parc și de beneficiile intrinseci ale acesteia, precum și de facilitățile care se găsesc aici. Ne bucurăm de rezultatul favorabil și, mai ales, de faptul că primul nostru chiriaș “ancoră” confirmat în clădirea London este o instituție publică. Odată cu acomodarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în clădirea noastră, dar având și experiența prezenței Tribunalului București (Secțiile Civilă VI și VII) creăm premisele unui hub instituțional în Sema Parc.„ – a declarat Tina Vîrlan, lease manager River Development.

Clădirea London are toate calitățile pentru a fi un sediu reprezentativ pentru o instituție publică: o arhitectură modernă și actuală, beneficiile unei clădiri verzi, sustenabilă și eficientă din punct de vedere energetic, certificată Breeam ”Excellent” în faza de design, flexibilă sub aspectul organizării eficiente a spațiilor de lucru și amplasată excelent în zona central-vestică a capitalei. Iată care sunt principalele caracteristici, care fac din clădirea London o clădire sustenabilă:

Stimulează utilizarea transportului public fiind excelent conectată la oraș, prin apropierea de stațiile de metrou, autobuz și tramvai.

Zonele verzi care nu necesită un consum excesiv de apă, existente în exteriorul și în interiorul clădirii, menite să îmbunătățească mediul de lucru.

Bicicliștii sunt bineveniți! Clădirea oferă ocupanților săi suporturi pentru biciclete, vestiare și dușuri.

Plug-in electric pentru mașini : 12 spații de parcare în subteranul clădirii și alte 5 exterioare, în Sema Parc, destinate alimentării vehiculelor electrice.

Aport de aer proaspăt : Ventilația mecanică este asigurată de un sistem de ventilație cu viteză redusă care include unități eficiente de tratare a aerului cu serpentine de recuperare a căldurii.

Economie de energie : Fațada de înaltă performanță, sistemul HVAC eficient, luminile LED și ascensoarele cu recuperare de energie reduc consumul de energie al clădirii.

Eficiența în utilizarea apei : o cantitate semnificativă de apă potabilă este economisită prin capete de duș eficiente, tarife reduse pentru dușuri, robinete cu debit redus și toalete.

Lumină : Lumina naturală este furnizată în peste 85% din toate zonele ocupate în mod regulat.

Reglarea individuală a temperaturii interioare : Oferă controale individuale ale confortului termic pentru a spori productivitatea, confortul și bunăstarea ocupanților.

Management centralizat : ambele clădiri sunt echipate fiecare cu un sistem de management al clădirii care măsoară cu precizie energia, încălzirea, răcirea și utilizarea apei, utilizarea lifturilor și controlul accesului.

Clădirea London poate fi vizualizată și ca replică digitală 3D (digital twin), într-un mediu virtual ușor de utilizat pe orice device conectat la internet la adresa: londonoslo.semaparc.ro.

Despre River Development

River Development este un investitor și dezvoltator imobiliar cu capital românesc, cu activitate de peste 18 ani pe piața locală, susținut de o echipă de profesioniști cu o vastă experiență în planificarea, dezvoltarea și gestionarea proiectelor imobiliare de mare anvergură. River Development dezvoltă două dintre marile proiecte de reconversie urbană ale capitalei: Sema Parc – situat pe Splaiul Independentei – cca. 1.000.000 mp GBA și The Light – situat pe Bulevardul Iuliu Maniu, cca. 150.000 mp GBA. Ambele sunt situate în zona central-vestică a capitalei și se află în diferite stadii de dezvoltare.

River Develoment are in portofoliu peste 150.000 mp (GLA) de spatii de birouri si a livrat in ultimii patru ani peste 38.000 de metri patrati de cladiri noi clasa A, in cadrul proiectului Sema Parc, prin cele trei cladiri clasa A – Bruxelles, Paris si Berlin. Acestui portofoliu s-au adăugat recent aprox. 31.500 mp (GLA), prin recepționarea clădirilor London și Oslo. Toate proiectele recent dezvoltate sau în construcție sunt certificate după standardele Breeam pentru clădiri verzi, cu ratingul Excellent.