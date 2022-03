Infodrog.ro – portal pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc din cauza consumului de droguri

Specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA) au creat pagina web INFODROG (http://infodrog.ro/), care vine în sprijinul tinerilor aflaţi în diferite situaţii de risc din cauza consumului de droguri.

Site-ul a fost realizat pentru informarea directă, corectă şi completă, într-un cadru profesionist, a unui număr cât mai mare de tineri cu privire la problematica şi efectele consumului de droguri, se arată într-un comunicat transmis luni.

De asemenea, aplicaţia permite şi efectuarea testului de evaluare online DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) privind riscurile consumului de droguri, test care este confidenţial, fiind realizat în cadrul proiectului pilot “Self asseseement test DUDIT”, desfăşurat sub egida Pompidou Group (Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Traffiking in Drugs) din cadrul Consiliului Europei.

Site-ul INFODROG a fost realizat cu scopul de a atrage şi motiva persoanele consumatoare de droguri care nu au mai beneficiat până în prezent de tratament, pentru a-i îndruma spre reţeaua de tratament, aparţinând Agenţiei Naţionale Antidrog, Ministerului Sănătăţii sau altor furnizori de servicii.

Pagina de internet oferă informaţii şi cu privire la metodele de prim-ajutor în anumite situaţii de criză cauzate de consumul de droguri, la efectele juridice şi la activităţile tip suport şi bune practici (materiale video etc.).