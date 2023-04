Ministrul austriac de Interne spulberă, cu spatele la Bode, orice șansă de aderare a României la Schengen în 2023

Ministrul Federal de Interne al Austriei, Gerhard Karner, aflat miercuri în vizită la Bucureşti, a avut grijă să spulbere orice șansă de aderare a României la Schengen în 2023. Cu spatele la ministrul român Lucian Bode, el a repetat de mai multe ori, înainte de a intra în sediul MAI: „Nu pot să vă ofer astăzi o dată”.

„Permiteţi să vă repet mesajul pe care l-am transmis de ce nu am putut să votez pe 8 decembrie pentru aderarea României la Spaţiul Schengen. În primul rând, pentru că avem un sistem care nu funcţionează. Dacă există controale pe care le efectuaţi dumneavoastră la frontierele externe ale României, există controale şi între Germania şi Austria. Asta înseamnă că şi cetăţenii austrieci care se duc în Germania sunt controlaţi. Franţa face la fel cu Germania. Şi aş putea să vă mai dau câteva exemple. Sistemul nu funcţionează şi interesul nostru bilateral este să vedem ca acest sistem să înceapă să funcţioneze cu frontiere externe funcţionale. De aceea, suntem parteneri apropiaţi care lucrează împreună pentru atingerea acestor obiective. Primii paşi i-am reuşit, dar mai avem mult de lucru împreună”, a spus Karner.

Întrebat insistent despre data când va da ok-ul Austria, oficialul austriac a repetat: „Vă spun foarte deschis: din partea mea, nu pot să vă ofer astăzi o dată. În primul rând, vreau să obţinem rezultate, pentru ca UE să fie protejată în zona frontierelor externe”.

Cu privire la dialogul purtat de oficialii celor două state, Karner au existat discuţii „foarte clare, dificile”.

„Însă, vedem că sunt şi foarte multe puncte comune pe care trebuie să le abordăm şi să le discutăm între cele două ţări. Sunt puncte pe care trebuie să le discutăm neapărat, mai ales când vorbim de securitatea celor două state. Vorbim despre combaterea călăuzelor, migraţia ilegală, care ne preocupă foarte tare şi permiteţi-mi să repet mesajul de anul trecut, că numai împreună cu Poliţia Română am reuşit să destructurăm o grupare de migranţi ilegali condusă de un cetăţean român”, a adăugat ministrul austriac.

El a insistat că Austria a înregistrat cele mai multe solicitări per cap de locuitor din Europa: „În Austria am avut peste 110.000 de solicitanţi de azil. Pe cap de locuitor sunt cele mai multe solicitări de azil din Europa, deşi suntem un stat fără frontiere externe. Vedem că sistemul nu funcţionează. Germania a prelungit controalele la graniţa cu Austria. Austria are controale cu Germania. Aceasta este dovada că sistemul, în ansamblu, nu funcţionează. Nu lupt împotriva României şi în niciun caz împotriva domnului Bode, ci împreună cu domnul Bode ca să putem obţine îmbunătăţirea sistemului în protecţia frontierelor externe”.