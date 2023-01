Montarea obligatorie a repartitoarelor de căldură, prorogată până la 31 decembrie 2023 – lege promulgată

Termenul pentru montarea obligatorie a repartitoarelor de căldură a fost prorogat până la 31 decembrie 2023, potrivit unei legi promulgate, luni, de preşedintele Klaus Iohannis.

Guvernul Ciucă menținuse, prin Ordonanţa de urgenţă (OUG) nr. 130 aprobată în vara trecută, termenul-limită de 31 decembrie 2022 pentru montarea acestor sisteme individuale de măsurare a consumului de energie termică.

Însă un amendament depus de USR pentru prorogarea termenului până la finele anului viitor a fost adoptat, în 15 decembrie, de Parlament, astfel că legea de adoptare a OUG 130/2022 prevede acum și modificarea în acest sens a Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică – act care impune montarea repartitoarelor la calorifere, în imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuţie orizontală.

Prin noua lege, „este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2023 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit”.

Totodată, legea stipulează că „pentru condominiile cu distribuţie verticală a agentului termic în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, respectiv a repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit, în condiţiile în care există realizat la nivel de condominiu un sistem de echilibrare hidraulică a instalaţiei de încălzire”.

Noul act normativ prevede şi obligaţii pentru furnizorii de gaze naturale, indiferent dacă au fost instalate sau nu contoare inteligente: în baza acordului scris al clientului final, să pună la dispoziţia unui furnizor de servicii energetice desemnat de către clientul final informaţii privind consumurile anterioare facturate, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile; să pună la dispoziţia clientului final mai multe opţiuni privind modul de transmitere a facturilor şi a informaţiilor privind facturarea, printre care şi transmiterea pe cale electronică; de asemenea, la cererea clienţilor finali, acestora li se asigură o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului de stabilire a sumelor de plată cuprinse în factură, în special în cazul în care facturile nu sunt bazate pe consumul real determinat prin citirea contorului; în factura emisă clientului final se va specifica modul de determinare a consumului facturat prin citire periodică contor, autocitire sau estimare consum; să pună la dispoziţie datele privind consumul de gaze naturale şi preţurile aferente perioadei de consum la care se referă datele incluse în facturi, în conformitate cu anexa nr. 5.

În plus, furnizorii de gaze naturale au obligaţia să pună la dispoziţie, cel puţin o dată pe an, într-o factură sau într-o anexă a acesteia, următoarele date: comparaţii între consumul actual de gaze naturale al consumatorului final şi consumul din anul anterior, preferabil sub formă grafică; datele de contact (adresele de site-uri de internet) ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei, de unde consumatorii pot obţine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, profiluri comparative ale utilizatorilor finali şi specificaţii tehnice obiective privind echipamentele energetice; adresa de site în care se găsesc, într-o formă clară şi uşor de înţeles, consumurile de gaze naturale ale clienţilor finali etalon, pe categorii de consum, în cazul în care astfel de site-uri există; să nu perceapă plăti suplimentare pentru informaţiile solicitate de clienţii finali legate de facturile de gaze naturale; să transmită, la cererea clienţilor finali, informaţiile privind costul actual şi cel estimat al gazelor naturale, în timp util şi într-un format uşor de înţeles, care să le permită acestora să compare diferite oferte pentru condiţii identice/similare.