Nicușor Dan intră și el în izolare, ca Orban, pentru COVID-19

Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, intră și el în autoizolare, la fel ca premierul Ludovic Orban, după ce amândoi au fost săptămâna trecută (miercuri, respectiv joi) la emisiunea lui Silviu Mănăstire, care a fost confirmat cu coronavirus duminică seară.

Inițial, Nicușor Dan nu a vrut să se izoleze, dar după ce a fost criticat în presă că primierul se autoizolat până joi, iar el nu, a spus că intră în carantină până vineri.

„Am făcut testul COVID-19 și am decis să mă autoizolez până la aflarea rezultatului, după ce am aflat astăzi că este posibil să fi fost expus contactării virusului. În afara emisiunilor tv, am purtat permanent mască și militez pentru respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva acestei boli. Nu am niciun fel de simptome specifice bolii.”, a scris Nicușor Dan pe Facebook, luni seară.