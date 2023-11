Reacția lui Vlad Voiculescu față de acuzațiile DNA în dosarul vaccinurilor

Fostul ministru al Sănătății timp de 3 luni în Guvernul Cîțu, Vlad Voiculescu (USR) – care a fost revocat intempestiv de premierul Cîțu) – a transmis, joi, precizări față de acuzațiile pe care i le aduce DNA în dosarul vaccinurilor antiCOVID-19.

Publicăm integral reacția lui Vlad Voiculescu:

„Pe 21 septembrie 2021 spuneam că o anchetă privind achiziția de vaccinuri în România este binevenită.

Cu toate că nu am fost de acord cu toate deciziile luate de cei care aveau în coordonare vaccinarea (ex: prioritizarea „specialilor”, centrele secrete pentru „speciali”, falsificarea indicatorilor, comunicarea campaniei de vaccinare etc.) și este de notorietate că am fost și dat afară din guvern pentru asta, trebuie spus că cantitatea de doze achiziționate a constituit o decizie de oportunitate în condiții de incertitudine privind disponibilitatea producției, evoluția tulpinilor, necesitatea re-vaccinării.