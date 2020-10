Rezultate finale alegeri locale: USR PLUS, locul 3 la nr. de voturi, după PNL și PSD

Rezultate finale de la alegerile locale au fost publicate, în sfârșit, de Biroul Electoral Central (BEC), marți, la aproape trei săptămâni de la scrutinul desfășurat în 27 septembrie.

La numărul de voturi pentru primari, președinți de CJ și consilieri locali, Alianța USR PLUS a devansat PMP și s-a clasat pe locul 3, după PNL și PSD.

Iar în CGMB, USR PLUS s-a clasat pe locul 2 după PSD, înaintea PNL.

Trebuie precizat că Alianța USR PLUS nu a avut în ultimii 4 ani niciun primar, consilier local sau județean, ci doar consilieri generali în CGMB și parlamentari.

Acum, potrivit documentelor BEC, la voturile exprimate pentru primari, clasamentul pe partide este următorul:

PNL – 34,58% (2.578.820 voturi)

PSD – 30,34% (2.262.791 voturi)

USR PLUS – 6,58% (490.362 voturi)

PMP – 4,73% (353.005 voturi)

Pro România – 4,45% (331.878 voturi)

UDMR- 4,01% (299.334 voturi)

Candidat independent – 3,15% (235.123 voturi)

PSD a obținut însă cel mai mare număr de primari, respectiv 1.362, cu 130 mai mulți față de PNL (1.232).

Pe locul trei la numărul de primari se clasează UDMR, cu 199.

Alianța USR PLUS a obținut 28 de primari, dar patru dintre ei sunt în orașe mari.

PMP are 50 de primari, iar Pro România – 36.

Voturi exprimate pentru Consiliile Județene – care arată cota electorală a partidelor în general:

PNL – 30,76% (2.212.904 voturi)

PSD – 22,32% (1.605.721 voturi)

USR PLUS – 6,65% (478.659 voturi)

PMP – 5,88% (423.147 voturi)

UDMR – 5,28% (379.924 voturi)

Pro România – 4,95% (356.030 voturi)

ALDE – 2,91% (209.411 voturi)

Voturi exprimate pentru Consiliile Locale:

PNL – 32,88% (2.420.413 voturi)

PSD – 28,40% (2.090.777 voturi)

USR PLUS – 6,85% (504.563 voturi)

PMP – 5,72% (420.791 voturi)

Pro România – 5,18% (381.535 voturi)

UDMR – 4,92% (362.442 voturi)

Voturi exprimate la Consiliul General al Municipiului București:

PSD – 32,38% (211.164 voturi)

USR PLUS – 26,98% (175.953 voturi)

PNL – 19,31% (125.940 voturi)

PMP – 7,82% (51.001 voturi)

Drulă: Alianța USR-PLUS a obținut 9,34% la nivel național

USR-PLUS acuză AEP că a omis să pună în procesul-verbal pentru consiliile locale rezultatele de la București. Deputatul Cătălin Drulă susține că, în acest fel, scorul partidului raportat la numărul de voturi este, la nivel național, de 9,34%.

Iată postarea lui de pe Facebook:

„În atenția (mai ales a) presei – referitor la REZULTATELE ALEGERILOR LOCALE:

Situația din procesul-verbal de pe site-ul AEP este eronată cu privire la USR PLUS, astfel:

1. AEP a omis în mod eronat să pună în procesul-verbal rezultatele de la București.

2. Alianța USR PLUS a fost în mod eronat înregistrată sub mai multe nume de competitori electorali (ex. pt Brăila apare un competitor numit Alianța USR PLUS Brăila – deși este aceeași alianță ca în celelalte județe).