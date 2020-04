UPDATE! Site-ul IMM Invest NU FUNCȚIONEAZĂ! Cîțu: Nu ne așteptam la o asemenea ticăloșie

Site-ul IMM Invest, lansat vineri la ora 10.00 de ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, este nefuncțional, iar demnitrul a scris pe Facebook că nu se astepta la „o asemenea ticăloșie”.

”Probabil aceleasi personaje care arunca cu noroi in tot ceea ce face guvernul au atacat site-ul IMM INVEST. Nici eu si nici romanii onesti care au acum nevoie de aceste resurse nu ne asteptam la o asemenea ticalosie. Nicio problema. Continuam. Mergem inainte. Aflam cine este in spatele acestui atac si ii voi prezenta public. De un lucru va asigur pe toti. Pe perioada cat site-ul nu functioneaza nu se inregistreaza nimeni in acest program. Nu permit nicio smecherie”, a scris Cîțu pe Facebook.

UPDATE: Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) susține că site-ul s-a blocat la puțin timp de la lansare, din cauza traficului prea mare, deși la testări nu s-au înregistrat probleme:

“Portalul imminvest.ro a înregistrat o rată de înscriere de peste 200 aplicaţii pe secundă încă din primele momente de la deschiderea aplicaţiei, fiind într-o creştere exponenţială. Ambele site-uri, www.fngcimm.ro şi www.imminvest.ro au fost blocate la scurt timp de la deschiderea aplicaţiei. În etapa de dezvoltare şi testare au fost verificate şi validate atât condiţiile de securitate, cât şi condiţiile funcţionale, în cazul unei sarcini ridicate. Toate aceste elemente ne ridică suspiciuni întemeiate privind un posibil atac cibernetic sofisticat. În acest moment, echipa de suport tehnic a aplicaţiei depune toate eforturile pentru remedierea problemelor tehnice”, se precizează în comunicat.

FNGCIMM promite că echipele sale fac eforturi deosebite pentru a remedia situaţia şi îi asigură pe toţi antreprenorii, că în cel mai scurt timp, procesul de înscriere va fi reluat în parametri optimi.

Iată și declarațiile ministrului Cîțu privind lansarea programului, făcute la Palatul Victoria:

”Astăzi, la ora 10:00, am început cel mai amplu program de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii din România, IMM Invest. Cu un simplu click și complearea unui formular, IMM-urile din România au astăzi acces la credite garantate pentru investiții și capital de lucru, garantate cu până la 90%.

Astfel, Guvernul României pornește al treilea program important în această primă fază, după programul cu șomajul tehnic și amânarea ratelor clienților la bancă. Acest program este important nu doar prin dimensiune și caracteristici, ci prin faptul că tot astăzi începem și etapa a doua, etapa de repornire a economiei”, a anunțat Florin Cîțu într-o declarație de presă susținută la Palatul Victoria.

Plafonul de garantare este de 15 miliarde de lei, o schemă de ajutor de stat care a fost aprobată de Comisia Europeană. Creditele sunt garantate cu până la 90% în funcție de destinație – dacă sunt capital de lucru sau investiții. În prima fază, direct, vor fi susținute aproximativ 600.000 de locuri de muncă.

Începând de astăzi, companiile se pot înregistra pe platforma imminvest.ro. lucrurile sunt foarte simple: se completează un formular și apoi informațiile sunt trimise către banca pe care a solicitat-o fiecare client. Dacă un client a fost refuzat de o bancă, există posibilitatea să se încerce la o altă bancă, programul este flexibil. Comisioanele și dobânzile sunt suportate de Guvernul României. Până acum, suma pe care guvernul putea să o acorde pe companie prin astfel de programe, aprobată de Comisia Europeană, era de maxim 200.000 de euro. Prin acest program este pentru prima oară când putem să acordăm această facilitate pentru o sumă de 800.000 de euro pe companie. Calendarul de implementare: de azi începem și nu există un termen limită, nu există primul venit – primul servit, nu este un program care merge doar pe perioada stării de urgență, va funcționa pe tot parcursul anului și, dacă va fi nevoie, vom suplimenta plafonul de garanție de 15 miliarde de lei”.