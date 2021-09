USR PLUS merge pe varianta moțiunii de cenzură pentru a nu-l transforma pe Cîțu în Tăriceanu

Chiar dacă sunt huliți sau ironizați de foarte multă lume pentru că nu demisionează din Guvern, vicepremierul Dan Barna și miniștrii USR PLUS au ales să meargă pe varianta moțiunii de cenzură.

Motivul le este explicat membrilor partidului, într-un mesaj intern, de Teodora Stoian, membru în Biroul National al USR PLUS:

„După ce Tăriceanu a scos-o pe Monica Macovei din Guvern, ceilalți miniștri PD au demisionat. Tăriceanu, pe blat cu PSD, tacit, a rămas să conducă guvern minoritar mult și bine. Asta îi facem cadou lui Cîtu dacă miniștrii demisionează. (…)

Beneficiul incontestabil al moțiunii de cenzură este rapiditatea cu care schimbăm Guvernul, nu îl lăsăm pe Cîțu 45 de zile în interimat să facă ce vrea el, dăm un mesaj de forță și nu putem fi acuzați că am aruncat țara în criză”.

Mesajul Teodorei Stoian, publicat de G4Media:

„Ieri, după cum știți, Ministrul Justiției, Stelian Ion a fost revocat de către premierul Cîțu. Este o manevră veche pe care am mai văzut-o pe vremea Guvernului Tăriceanu care în 2007, a remaniat-o pe Monica Macovei, tot de la Ministerul Justiției, schimbând apoi componența politică a Guvernului, prin scoaterea PD-ului de la Guvernare, rămânând un Guvern susținut doar de PNL și UDMR.

MIZA

Culmea, manevra a fost făcută cu aceeași miză controlul asupra Justiției prin numirea politică a procurorilor de rang înalt și încetinirea reformelor. Acum, 14 ani mai târziu suntem tot acolo, nu-l cheamă Tăriceanu, îl cheamă Cîțu, dar miza este tot numirea procurorilor de rang înalt. Ministrul Justiției Stelian Ion, a început procedura de numire a procurorilor de rang înalt în luna iulie 2021, majoritatea posturilor de conducere DIICOT și DNA fiind în prezent ocupate temporar. Ieri am închis etapa verificărilor dosarelor de candidatură și am publicat lista cu candidații. Până pe 15 septembrie, comisia de selecție trebuia să facă selecția, să organizeze interviurile, urmând ca pe data de 15 septembrie Stelian să facă o propunere către CSM, care să dea aviz. În urma acestui aviz consultativ Președintele Iohannis nume procurorii șefi.

Prin schimbarea lui Stelian de la Justiție procedura poate fi oprită, chiar și de un ministru interimar.

Ce se întâmplă în caz de remaniere?

Primul Ministru propune iar Președintele desemnează un alt membru al Guvernului pentru a asigura interimatul timp de 45 de zile. În acest caz legea are o lacună și nu impune premierului să numească un interimar respectând configurația politică a Guvernului.

Astfel timp de 45 de zile Cîțu poate să numească pe cine vrea el la Justiție, chiar și un ministru PNL sau UDMR, ceea ce a și făcut, numindu-l pe Bode.

Ce se întâmplă în caz de demisie?

În cazul în care toți miniștri USRPLUS își depun demisia, funcția se consideră vacantă. Și în acest caz premierul poate numi miniștri interimari din orice partid, fără să respecte configurația politică.

După această perioadă dacă USRPLUS nu își desemnează alți miniștri pentru acele portofolii, se schimbă indirect configurația politică a Guvernului. Practic îl forțăm pe Cîțu să facă o remaniere. Remanierea înseamnă însă că Guvernul Cîțu rămâne pe loc. Procedura este următoarea: premierul face propunerea de remaniere către Parlament și obține aprobarea noii structuri guvernamentale, în ceea ce privește configurația politică, în baza aprobării Parlamentului, la propunerea premierului Președintele emite decretele de numire a noilor membri ai Guvernului.

Ce obținem prin demisii?

1. Dacă toți miniștri USRPLUS își dau demisia – Guvernul Cîțu nu cade.

2. Dacă toți miniștri USRPLUS își dau demisia – îi predăm Guvernul lui Cîțu, care poate face ce vrea el 45 de zile, în perioada de interimat, cu ce miniștri vrea el PNL și UDMR.

3. Pe perioada interimatului, 45 de zile, USRPLUS rămâne aparent la guvernare, pentru că Guvernul Cîțu a fost investit cu votul nostru de încredere în Parlament – dar în realitate nu avem nici miniștri, nici ministere.

4. Cîțu rămâne premier, ne arată cu degetul și ne marginalizează, 45 de zile, cât timp câștigă susținere publică și parlamentară pentru noul Guvern minoritar.

5. După interimat, Cîțu vine în Parlament și cu voturile PSD și AUR, remaniază Guvernul, scoate USRPLUS oficial de la guvernare și își consolidează puterea.

Ce obținem prin moțiune de cenzură?

1. Ne afirmăm o poziție de forță în Guvern, noi nu plecăm, Guvernul este și al nostru, românii ne-au ales să guvernăm, PNL nu are legitimitate să guverneze singur, nu aruncăm țara în criză rămânem până la moțiune să muncim.

2. Strângem susținere pentru moțiune, o depunem, trece moțiunea în Parlament, cade Guvernul Cîțu și resetăm jocul – asta putem face în maxim 15 zile.

3. Susținem un nou premier, formăm un nou Guvern cu un nou program de guvernare și continuăm reforma.

Beneficiul incontestabil al moțiunii de cenzură este rapiditatea cu care schimbăm Guvernul, nu îl lăsăm pe Cîțu 45 de zile în interimat să facă ce vrea el, dăm un mesaj de forță și nu putem fi acuzați că am aruncat țara în criză.

După ce Tăriceanu a scos-o pe Monica Macovei din Guvern, ceilalți miniștri PD au demisionat. Tăriceanu, pe blat cu PSD, tacit, a rămas să conducă guvern minoritar mult și bine. Asta îi facem cadou lui Cîtu dacă miniștrii demisionează. Bai, noi echipa lui Stelian, am plecat deja pentru că ne-au scos ei, nu pentru că am vrut noi. Ieri, în toiul crizei am terminat și am trimis în circuit legea whistleblow-ilor. În fiecare zi poți face ceva bun. Voi rămâneți acolo să muriți cu ei de gât așa cum a spus și Dacian. Rămâneți acolo, forțăm moțiunea, pică Cîtu – reset total, nou Premier, nou program de guvernare.

Avem Comitet Politic convocat pe 11 septembrie. Comitetul Politic v-a numit miniștri, ministerele nu sunt ale voastre să abandonați poziția. Decidem împreună democratic la CP, până atunci rămâneți acolo și vă bateți pentru reforme.

P.S.: Tăriceanu a stat doi ani prim ministru proptit de PSD. Prețul: tot aparatul de stat, de la directori în ministere la directori de școli erau PSD. Prin demisii vom face loc pentru USL”.