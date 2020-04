Vela evită o nouă ordonanță militară și semnează un acord cu patriarhul Daniel

Din motive evident electorale, ministrul de Interne, Marcel Vela, a decis să nu emită o ordonanță militară ( a 9-a) cu reguli pentru perioada Paștelui, preferând să le includă într-un așa-numit acord pe care l-a semnat, marți, cu patriarhul Daniel.

Painea binecuvantata (prescuri) va fi distribuita credinciosilor in zilele de vineri si sâmbătă, intre orele 07.00-17.00, in toate parohiile.

Intre BOR si MAI s-au stabilit urmatoarele: painea binecuvantata (prescuri) va fi distribuita credinciosilor in zilele de vineri si sambata, in intervalul 07.00-17.00, in toate parohiile de catre angajatii bisericii si voluntari, bineinteles cu respectarea distantei sociale.

„Vom sprijini Patriarhia la impărtirea pastilor si a luminii de Inviere oamenilor. Astazi am semnat cu preafericitul Daniel un acord de sustinere si sprijin din parteatuturor fortelor coordonate in starea de urgenta de catre MAI.

În declaratia pe propria raspundere, credinciosul va face precizarea numele lacasului de cult la care se va deplasa.

Distribuirea Sfintei lumini adusa de la Ierusalim se va face de catre voluntarii parohiilor si de catre echipajele de ordine publica, sambata seara incepand cu ora 20.00.

Fortele MAI vor asigura siguranta publica pe toata perioada Sfintelor Pasti.

Angajatii parohiei si voluntarii, in calitate de orhganizatori, vor asigura respectarea distantei sociale pe perioada distribuitrii pastilor, avand ca semn distinctiv o banderola alba pe brat.

Distribuirea Sfintei lumini adusa de la Ierusalim se va face de catre voluntarii parohiilor si de catre echipajele de ordine publica, sambata seara incepand cu ora 20.00.

Credinciosii vor putea iesi in proximitatea casei, in afara curtii sau a imobilului in care locuiesc, dar cu evitarea aglomeratiei, pastrand restrictia de maximum 3 persoane.Echipajele care actioneaza in posturile fixe (pe drumuri nationale) sau la punctele de frontiera vor oferi sfanta lumina persoanelor aflate in trafic sau persoanelor care tranziteaza frontiera”.