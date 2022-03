VIDEO. Băsescu s-a externat: „Credeți că puteam sta acolo când aveam soția acasă? Voi călare pe poartă…”

Traian Băsescu a apărut cât se poate de viu și de vesel, după prohodul care i s-a cântat la tv aproape o săptămână. Fostul președinte s-a externat din spitalul de la Bruxelles și a revenit în țară miercuri seară, iar joi le-a dat jurnaliștilor prima declarație, pe stradă.

„Credeți că puteam sta acolo, când aveam soția acasă? Voi călare pe poartă…”, a ironizat fostul președinte situația în care a fost pus de instituțiile statului (ridicarea pazei SPP, emiterea de către RA-APPS a ordinului de evacuare a locuinței de protocol, plus anunțul Administrației Prezidențiale că îi sistează indemnizației de fost șef al statului), imediat după ce a fost condamnat pentru colaborarea cu Securitatea.

„Mă simt foarte bine. Reușesc să fiu zglobiu. Eu am făcut un tratament de șapte zile la Spitalul Militar, apoi am fost la spital în Bruxelles. Eu în Bruxelles nu am vrut să merg la spital, dar am avut un puseu de tensiune, de la o boală de plămâni. Diagnosticul de la Bruxelles e de pneumonie netratată la vreme. Am recomandare să port mască tot timpul. Am discutat cu soția mea până spre dimineață, am decis să căutăm un apartament pe care să îl închiriem și să ne conformăm legii. Eu mă simt un cetățean care a trecut prin fața justiției. Că îi place sau nu, trebuie să se conformeze. Am văzut speculații, că i-au luat SPP, o să spună secrete. Nu, niciodată nu o să uit că am fost președinte. Credeți că puteam sta acolo, când aveam soția acasă? Voi călare pe poartă… Trebuia să fiu acasă, mai ales că avem de luat decizii. Trebuie să-mi caut apartament și să văd dacă e de acord Maria. Ar trebui să fie un apartament aproape de piață și metrou. Un apartament cu trei camere aș vrea, având în vedere și cheltuielile”, a declarat Traian Băsescu.