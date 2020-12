73% dintre românii de acasă subestimează valoarea banilor trimiși de diaspora (studiu)

46% dintre români consideră că diaspora are o contribuție la economia locală mică sau foarte mică, 30% nu știu care este valoarea transferurilor către România, iar 43% subestimează valoarea reală a acestora, potrivit unei cercetări comandate de TransferGo și derulate la începutul lui 2020.

Cu toate acestea, 82% dintre români îi văd pe conaționalii lor plecați peste hotare ca o pierdere pentru țară, iar 60% din populație consideră că românii din diaspora ar trebui să se întoarcă acasă.

TransferGo își propune să sprijine și să promoveze contribuția românilor din diaspora la dezvoltarea economiei locale, precum și la promovarea imaginii țării pe plan extern, lansând cu prilejul Zilei Naționale a României campania „Valorez pentru România”.

În plus, campania include o petiție online adresată BNR, pentru lansarea unei emisiuni numismatice dedicate diasporei, în 2021, care a fost semnată în doar trei zile, de peste 1.000 de români. Petiția poate fi accesată aici: link petiție, iar campania poate fi urmărită pe website-ul campaniei, cât și pe pagina de Facebook, unde se vor regăsi poveștile românilor de peste hotare .

„Pentru TransferGo, românii de peste hotare sunt foarte importanți. Și nu doar fiindcă apelează la serviciile noastre pentru a trimite bani, ci și pentru că, vorbind cu ei zi de zi, le înțelegem lupta, dar și dorința de a reveni într-o zi, înapoi acasă. Acasă, acolo unde să le fie apreciată contribuția, iar imaginea lor să fie una pozitivă. Am lansat această campanie cu un singur scop: să îi apropiem pe românii din țară de românii de peste hotare, făcându-le cunoscute poveștile și eforturile. <<Valorez pentru România>> are un sens propriu, datorită celor peste 4 miliarde euro pe care diaspora îi trimite anual în țară, dar și un sens figurat important: fiecare din cei peste 5 milioane de români care au emigrat reprezintă o pierdere pentru țară și ar genera cu siguranță un plus de valoare dacă s-ar întoarce acasă,“ a declarat Marius Nedelcu, Director of Brand Marketing & Market Expansion, TransferGo.

În 2019, Ministrul Românilor de Pretutindeni estima că numărul românilor din diaspora se ridică la 5,6 milioane de români, din totalul de 9,7 milioane de români aflați în afara granițelor țării, diferența fiind dată de comunitățile istorice din țările aflate în vecinătatea României.

Mai mult, potrivit Băncii Mondiale, în 2019, valoarea remitențelor bănești ale diasporei către România a fost de 7,2 miliarde de dolari, acestea reprezentând un procent de 3% din PIB-ul României, în creștere cu un procent față de anul anterior. De asemenea, conform datelor făcute publice în anii anteriori de către Banca Națională a României, românii din străinătate au trimis acasă aproximativ 3,792 miliarde de euro în 2017, respectiv 3,153 miliarde de euro în 2016.

Campania TransferGo își propune să schimbe în bine percepția publicului local asupra diasporei și din prisma materialelor apărute în media locală. Astfel, potrivit unei analize calitative derulate de companie și partenerii săi, care a luat în considerare 500 articole din media locală, apărute în perioada 2017-2020, aproape un sfert din articolele din ultimii 3 ani reflectă o tentă negativă a percepției opiniei publice asupra imigranților români. Totodată, în 2020 se observă cea mai mare pondere de articole cu expresii denigrante la adresa imigranților români, din ultimii 3 ani (22,4%, peste dublul anului anterior) – o parte din acestea reprezentând într-adevăr preluarea unor citate din spațiul public.

TranferGo este singura companie paneuropeană de transfer de bani care poate garanta că fondurile clienților vor ajunge la destinație în 30 minute și este preferată de imigranții care trimit bani acasă, datorită lipsei procedurilor birocratice ale băncilor, precum și datorită taxelor mai mici.

Pe plan local, compania este prezentă din 2015, iar anul trecut, au fost operate către România peste jumătate de milion de transferuri prin intermediul TransferGo, 80% dintre acestea fiind efectuate de pe aplicația pentru dispozitive mobile. Mai mult, în luna aprilie a acestui an, TransferGo a raportat o creștere de 50% a transferurilor către țara noastră, precum și un grad de utilizare al aplicației de peste 60%.

Despre TransferGo

TransferGo este o companie de transfer internațional de bani online, în timp real și la costuri mici, pentru persoanele care doresc să trimită bani familiilor lor, fără a plăti taxele mari percepute de bănci. Compania a fost înființată în 2012 de patru fondatori de origine lituaniană, iar sediul central se află în Londra, Marea Britanie. În prezent, compania are birouri și în Vilnius, Berlin, Istanbul și Varșovia.

În prezent, TransferGo numără peste 2,5 milioane de clienți din întreaga lume și facilitează transferurile de bani online, rapid și în condiții de siguranță, în 40 de monede diferite și are acoperire în 66 de țări, primind scorul de 4.8 din 5 stele din partea Trustpilot.

Folosind sistemul inovator TransferGo, migranții pot trimite bani peste hotare folosind un model digital din cont în cont, care înseamnă că banii nu trebuie să părăsească țara: banii sunt transferați local-in local-out.

TransferGo este activ pe piața din România din iunie 2015, iar în 2019 a atins totalul de un milion de utilizatori pe plan local.

Pentru mai multe detalii, accesați: www.transfergo.ro.