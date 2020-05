Bode dezbate proiectele mari de infrastructură din regiunea Moldovei

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, dezbate marți, cu primarii municipiilor din regiunea Moldovei, proiectele mari de infrastructură rutieră din această zonă: Autostrada Unirii, Autostrada Braşov-Bacău şi Drumul Expres Ploieşti-Siret.

La întâlnire participă și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, directorul general interimar al CNAIR, Mariana Ioniță, precum și specialiști în infrastructura rutieră din cadreul CNAIR.

În cazul Autostrăzii Braşov-Bacău, CNAIR a semnat, săptămâna trecută, contractul pentru studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic.

„Sper ca împreună să găsim soluții și să fim o echipă pentru ca aceste proiecte să devină realitate într-un timp cât mai scurt”, a declarat ministrul Lucian Bode.

13 miliarde de euro pentru dezvoltare regională

La rândul său, ministrul Marcel Boloș a precizat: „Guvernul Orban pune la dispoziție 13 miliarde de euro pentru dezvoltarea regională și că s-au flexibilizat mecanismele de accesare a fondurilor europene pentru proiectele de dezvoltare, astfel încât acum proiectele cu finanțare europeană pot fi implementate mai ușor. Moldova are nevoie de astfel de proiecte, în special pentru dezvoltarea infrastructurii de transport”.

Mariana Ioniță, șefa CNAIR, a declarat: „Trebuie o continuitate a proiectelor și aceasta este posibilă printr-un continuu dialog cu autoritățile locale, astfel încât să reușim să dezvoltăm proiectele de infrastructură într-un ritm cât mai rapid. La nivelul companiei am format o echipă de profesioniști care să pregătească proiecte mature, care odată demarate să fie realizate fără alte obstacole. (…) Nevoia de infrastructură în Moldova este vitală.”

Ulterior, ministrul Bode a afirmat, la Digi 24, că este extrem de important ca Moldova să fie legată prin autostrăzi de Transilvania şi de Muntenia, pentru a avea o dezvoltare unitară la nivelul tuturor regiunilor ţării.

„Este foarte important să finalizăm Sibiu-Piteşti, să închidem coridorul Constanţa-Bucureşti-Piteşti-Sibiu-Nădlac, este foarte important să finalizăm Autostrada Transilvania, să finalizăm Craiova-Piteşti pentru tot ce înseamnă mediul de afaceri din această zonă, dar este extrem de important să legăm Moldova de Transilvania, să legăm Moldova de Bucureşti, de Muntenia, prin autostrăzi, pentru a avea o dezvoltare unitară şi o dezvoltare la nivelul tuturor regiunilor din România”, a spus el.

164 km de autostrăzi şi drumuri expres, în lucru

Ministrul Bode a reiterat că, în prezent, sunt în lucru 164 kilometri de autostrăzi şi drumuri expres, din care 70 de kilometri de şantiere noi, unde au fost începute lucrările.

„Mă refer la Sibiu-Piteşti, tronsonul Sibiu-Boiţa, Varianta Ocolitoare Timişoara Sud, DN 2- A2 şi Drumul Expres Craiova-Piteşti tronsonul 1. Aceste lucrări au început în perioada de criză, de pandemie. Mai mult, până la finele anului, avem toate şansele să începem lucrările la autostrada de Sud a Bucureştiului, cei 52 kilometri şi la două sau poate trei tronsoane din Autostrada Transilvania, pe porţiunea Nădăşel-Biharia”, a explicat ministrul, menţionând că dialogul a fost prima “cheie” a menţinerii acestor şantiere deschise.

Bode a insistat că toate procesele decizionale de atribuire a contractelor de investiții „au fost abordate într-o manieră transparentă, pentru că orice umbră de îndoială ducea la acele nesfârşite contestaţii în instanţă, care durau ani şi ani de zile”.

El a precizat că a fost asigurată finanţarea pentru toate aceste şantiere, fiind 6,4 miliarde de lei alocate prin bugetul pe 2020 la capitolul fonduri europene.

„Aşadar, dacă am finaliza toate şantierele, le-am finaliza în acest an, am avea bani să plătim toate aceste lucrări şi să plătim avans pentru lucrări noi. Lucrările sunt avansate în cazul celor 41 de km Sebeş-Turda, cele două loturi, stadiul fizic fiind de până în 90%, iar tronsonul ar putea să fie finalizat şi dat în trafic în acest an. De asemenea, mai sunt 17 km pe tronsonul Autostrăzii Transilvania, Iernut-Cheţani, unde progresul fizic este de peste 90% şi, în condiţiile în care va fi realizată şi descărcarea de la Cheţani, şi acest lot va fi dat în trafic. Biharia-Borş, 6 kilometri, va fi finalizat în iulie, iar varianta ocolitoare Bacău are 17 km în regim de autostradă într-un progres fizic de peste70-80%, care pot fi daţi în trafic”, a mai subliniat Bode.

“În condiţiile în care progresul fizic se menţine pentru aceste şantiere, noi putem vorbi de darea în trafic a acestor obiective, dar eu mă feresc să spun 100 km, 180 km cum spuneau cei dinaintea noastră.(..) Dacă lucrurile merg în acest ritm, avem toate motivele să sperăm că aceste tronsoane vor fi date în trafic, vor începe lucrările la alţi 80 km de autostradă, şi am dat exemplu obiectivele de pe Autostrada de Sud a Bucureştiului şi de pe Autostrada Transilvania, şi, foarte important, vom semna contracte în luna iunie de proiectare şi execuţie pentru cele două tronsoane de pe Drumul Expres Craiova-Piteşti, care azi lipsesc. Se lucrează pe tronsoanele 1 şi 2 iar 3 şi 4 sunt în licitaţie, dar semnăm contractul, dacă nu avem contestaţii.(…) Semnăm contractul pentru Autostrada Sibiu-Piteşti, tronsonul 4, cei 10 km, Tigveni-Curtea de Argeş. Îmi doresc să semnăm (…) trei tronsoane de pe Autostrada Transilvania. Şi, foarte important, să ducem proiectele de pe zona Moldovei la un stadiu de maturitate, astfel încât să se poată începe procesul de implementare, începând cu anul viitor”, a conchis ministrul Transporturilor.