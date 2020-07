Cîţu recunoaște că IMM Invest a pornit cu stângul și a trebuit îmbunătățit

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a recunoscut, miercuri, la videoconferinţa Profit Financial Forum “Finanţăm repornirea economiei”, că programul IMM Invest a pornit cu stângul și a trebuit îmbunătățit.

Amintim că site-ul a fost nefuncțional timp de aproape două săptămâni, dar ministrul a și uitat despre aceasta, referindu-se numai la modificările pe care Guvernul Orban a trebuit să le facă în actul normativ.

Cîțu a arătat că a fost un volum foarte mare pentru sistemul financiar-bancar dintr-odată, ceea ce a făcut necesară ajustarea sistemelor.

Au fost făcute schimbări în ceea de priveşte garanţiile, iar în prezent s-a ajuns la 11.000 de firme care au luat credite şi la un volum al finanţărilor de 10 miliarde de lei.

„În toată această perioadă am luat nişte decizii. Am văzut dacă funcţionează. Dacă nu funcţionează, le-am îmbunătăţit împreună cu mediul privat. Vorbesc de sistemul financiar-bancar, pentru că ei sunt astăzi aici cu mine, dar am făcut acelaşi lucru cu toate sectoarele din economie. Revenind la creşterea economică, important pentru mine a fost să reduc din această cădere. Nu o să fie 4%, asta ştim foarte bine, dar nici nu voiam să fie -8%, -6%. Noi estimăm -2%. Sper să ajungem acolo – o contracţie de două puncte procentuale – şi de aceea am venit şi în toată această perioadă am schimbat lucrurile puţin. Da, aveam cheltuieli fixe în buget pe care nu puteam să facem nimic. E vorba despre salarii, pensii, ajutoare sociale şi acolo nu puteam să facem decât să le plătim la timp – aceasta a fost o decizie -, dar ce am putut noi să facem a fost să investim. După 6 luni avem 16 miliarde de lei investiţii în economie. Este cea mai mare cifră din ultimii 10 ani. Şi haideţi să ne comparăm cu ultimii 3 ani! În 2017 erau 6 miliarde de lei investiţi după 6 luni. În 2018 erau 9 miliarde şi în 2019 erau 12 miliarde. Noi am venit cu 16 miliarde într-un an de criză. Cea mai mare criză pe care o vede omenirea în ultima 100 de ani, am spus, pentru că din punctul meu de vedere şocul iniţial a fost mult mai dur decât şocul din 1929″, a arătat Florin Cîţu.

Ministrul Finanţelor a ținut să precizeze că toate măsurile luate la nivelul ministerului pe care îl conduce pentru sectorul privat au însumat, până la 30 iunie, 15 miliarde de lei, care au rămas la companii.