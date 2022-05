CNS Cartel ALFA cere măsuri în favoarea lucrătorilor şi actualizarea urgentă a salariului minim

Având în vedere că acest tip de beneficiu nu are nicio legătură cu contributivitatea, de ce ajutorul de 700 lei nu se acordă TUTUROR celor care au un venit sub 2.000 de lei? Atât salariatul care câştigă 1.524 de lei net, cât şi cel care câştigă 2.000 de lei are dificultăţi determinate de explozia preţurilor la alimente şi combustibili, la fel ca pensionarii.