Curieratul, în expansiune: Sameday caută parteneri pentru amplasarea de lockere easybox

Sameday, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața locală de curierat, caută parteneri pentru amplasarea de lockere easybox, propunându-și ca, până la finalul anului, să ajungă la 1.000 de unități, de la aproximativ 600 de automate de livrare instalate în prezent, scrie ZIUA CARGO.

Orașele cu cel mai mare număr de lockere easybox sunt: București cu 185 de unități, Timișoara cu 39, Iași cu 34, Constanța cu 29 și Cluj-Napoca unde sunt 23 de puncte de pick-up. În Capitală, aproximativ 40% din livrările Sameday au loc prin serviciul easybox.

Extinderea va fi realizată în parteneriat cu producători internaționali de renume, printre care se numără și Keba – Austria, liderul global în soluții automatizate de logistică pentru livrarea și ridicarea coletelor, cu o experiență de 20 de ani pe piață.

„Serviciul easybox reprezintă o direcție strategică importantă pentru Sameday, prin care ne propunem să reinventăm experiența de livrare din curieratul tradițional. Gradul de adopție a depășit estimările noastre inițiale, lucru care ne-a determinat să grăbim ritmul de instalare de noi lockere, în special în orașe precum București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Ploiești și Sibiu. Obiectivul nostru este ca în aceste orașe, clienții să aibă acces, din orice punct, la un locker Sameday aflat la doar 5 minute de mers pe jos. Pentru a realiza acest plan, am testat diverse opțiuni și am ales să implementăm o soluție testată deja în alte 20 de țări cu maturitate în e-commerce, precum SUA, Germania, UK, Singapore, Australia”,_ a declarat Lucian Baltaru, CEO Sameday.

„Acum 20 de ani Keba inventa lockerele ca o soluție de automatizare a livrărilor pe ultimul segment până la client, într-un proiect dedicat DHL. De atunci am dezvoltat continuu produsele și am devenit liderii globali în livrarea de lockere inteligente, în contextul dezvoltării exponențiale a comerțului online și a industriilor conexe. Tendințele actuale în e-commerce merg către lockere ca metodă simplă și convenabilă de livrare “last mile”. Ne așteptăm ca și în România aceste soluții să fie tot mai adoptate pe scară largă, mai ales în contextul în care cumpărăturile online sunt tot mai populare. Parteneriatul cu Sameday este unul foarte important pentru noi, anul trecut am demarat proiectarea unei soluții personalizate și ne bucurăm că în prezent avem deja peste 200 de unități livrate”, a declarat Elena Ionescu-Turda, General Manager KEBA România.

Astfel, clienții vor avea acces la cele mai avansate lockere inteligente self-service, cu compartimente securizate, în care curierii pot lăsa coletele comandate online de către clienți, și de unde destinatarii le pot ridica la orice oră este convenabil pentru ei.

Compania de curierat anunță că este deschisă către parteneriate cu firme, asociații sau persoane fizice în vederea amplasării de lockere easybox pe spațiile pe care acestea le au în proprietate. Printre partenerii vizați se numără asociațiile de proprietari (ansambluri rezidențiale), centrele comerciale, micii antreprenori, autorități locale, chiar și persoanele fizice care dispun de spații amplasate în zone urbane, cu tranzit ridicat, accesibile 24/7.

Cei interesați de amplasarea unui locker easybox trebuie să aibă în proprietate un spațiu de cel puțin 3 metri pătrați, aflat într-o zonă circulată, cu vizibilitate și expunere și care să fie racordat la curent electric. Beneficiile amplasării unui easybox sunt multiple, în funcție de categoria țintă, printre care se numără: diminuarea cu două treimi a emisiilor de carbon în zonă, datorită numărului mic de rute parcurse de un curier pentru livrarea comenzilor prin serviciul easybox, livrări în imediata proximitate pentru locatari, posibilitatea de a atrage noi cumpărători, sursă de venit suplimentară și asociere cu branduri de renume.

Serviciul easybox a fost lansat în noiembrie 2018 și reprezintă cea mai modernă modalitate de livrare, cu creștere accelerată la nivel global. Serviciul oferă o accesibilitate mai mare față de serviciile door-to-door, posibilitatea de a achita cu cardul și datorită disponibilității 24/7, dispare necesitatea sincronizării cu agentul firmei de curierat, clientul destinatar preluând în totalitate controlul asupra momentului în care se efectuează livrarea.