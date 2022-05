Fenomenul „Marea demisie” continuă cu presiune și mai mare pe salarii (sondaj)

Fenomenul „marea demisie” va continua la nivel global, în următorul an, cu o presiune și mai mare pe creșterea salariilor. Dintre angajații din România, 40% intenționează să ceară o majorare salarială, în următorul an, iar 16% vor să-și schimbe angajatorul, potrivit rezultatelor pentru România ale sondajului global Workforce Hopes and Fears, realizat de PwC și publicat pe 24 mai, în cadrul forumului economic de la Davos.

Comparativ, la nivel global, mai mulți angajați (19%) vor să schimbe angajatorul și 35% vor să solicite creșterea salariului în următoarele 12 luni, se arată într-un comunicat transmis miercuri.

Potrivit sondajului, doar 13% dintre angajații români sunt „foarte de acord” cu afirmația că sunt corect plătiți și 26% sunt moderat de acord. Procentele sunt similare cu cele de la nivel global, de 19% și, respectiv, 23%. De asemenea, un sfert dintre angajații români și aceeași pondere la nivel global sunt foarte de acord cu afirmația că actualul loc de muncă îi împlinește personal.

„Încrederea și atașamentul angajaților față de angajatori s-au deteriorat în ultimii doi ani, pe fondul pandemiei care a impus restricții și a redus spre zero interacțiunea directă, personală pentru bună perioadă de timp. În România, doar 1 din 5 angajați este foarte mulțumit în prezent (21%) de actualul loc de muncă, iar la nivel global au această părere 28% dintre respondenți. Desigur, recompensa financiară rămâne cea mai importantă, atunci când angajaților li se cere să arate care sunt principalele lor motivații. Totuși, împlinirea personală prin muncă este menționată la mică distanță de salariu, ceea ce ne face să credem că schimbările dramatice din ultimii doi ani și-au pus amprenta asupra întregului mod de a lucra, diminuând angajamentul și satisfacția față de muncă. Incertitudinea sanitară, socială, mai nou provocările economice, în special inflația, războiul au amplificat anxietatea și epuizarea (starea de ”burn out”)”, a declarat Dinu Bumbăcea, country managing Partner PwC România.

Astfel, plata unui salariu corect este principalul motiv pentru schimbarea locului de muncă pentru 78% din angajații români și 72% dintre cei de la nivel global. Următoarele locuri sunt ocupate de dorința de a avea un loc de muncă în care se pot simți ei înșiși, menționată de 76% dintre respondenții din România și un loc de muncă care îi împlinește, de 71%.

Angajații cred că angajatorii nu investesc suficient în tehnologii și upskilling

Întrebați ce îi îngrijorează cel mai mult când se gândesc la impactul tehnologiilor asupra locului actual de muncă în următorii 3 ani, aproape 40% dintre angajații români au răspuns că angajatorii nu investesc în tehnologii inovative, iar 35% au indicat lipsa oportunității de a lucra cu/învăța de la colegi care au aptitudini tehnice/digitale. Comparativ, 36,8% dintre respondenții de la nivel global au arătat că organizațiile pentru care lucrează nu investesc în tehnologii noi, iar 40% deplâng lipsa oportunității de învăța de la colegi specializați.

În acest context, aproape o treime dintre angajații români sunt de părere că angajatorii nu îi învață aptitudini tehnice/digitale relevante pentru forța de muncă a viitorului.

Sondajul Workforce Hopes and Fears a fost realizat de PwC în rândul a peste 52.000 de angajați din 44 de țări. În România, eșantionul a cuprins peste 520 de respondenți.