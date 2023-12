Porți deschise la AHK România

În perioada 5-15 decembrie, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK Romania) își deschide porțile.

Precizările transmise redacției:

Astfel, companiile care nu sunt membre ale AHK România au prilejul să cunoască o comunitate de business dinamică, vizitându-ne la Hotspot, în Calea Griviței 82-98, et. 1 cădirea The Mark, Corp The Podium, între orele 10.00-16.00 (zilele lucrătoare).

„Este o ocazie fantastică pentru cei care nu sunt membri ai AHK Romania să descopere multitudinea de oportunități și beneficiile care vin odată cu aderarea la comunitatea de business româno-germană. Explorați comunitatea noastră, interacționați cu lideri din diferite industrii și aflați cum calitatea de membru AHK vă poate ajuta afacerea”, spune dr. Ilinca Pandele, director departament Servicii Membri, Educație Vocațională și Formare Profesională din cadrul AHK România.

În data de 5 decembrie porțile se deschid la ora 15.00, printr-un eveniment inedit, în ton cu vremurile și cu tendințele: lansarea campaniei RECYClăciun. Pentru că atunci ne vom afla în luna cadourilor, AHK România propune ca anul acesta să facem daruri sustenabile, să consumăm mai puțin din resursele Planetei: haideți să dăruim comunității un obiect care ne-a fost util și drag la un moment dat, care este încă în uz și care ar putea fi de folos altcuiva. Este un circuit care are la bază un principiu simplu: aduci un obiect de care nu mai ai nevoie și iei la schimb un altul care îți place și care a fost donat de altcineva.

Toate articolele donate trebuie să respecte câteva reguli:

se încadrează în categoriile specificate pentru reciclare (cărți, jocuri, îmbrăcăminte, mobilier de mici dimensiuni, electronice etc.) și sunt într-o stare rezonabilă pentru a fi refolosite, chiar și cu un alt scop decât cel inițial;

nu sunt obiecte periculoase (electronice cu fire expuse, arme) sau din materiale periculoase, de tipul produselor chimice, obiectelor inflamabile sau din sticlă spartă;

sunt obiecte pe care le dețineți legal și aveți dreptul să le donați;

sunt curățate și pregătite în prealabil.

Tot în 5 decembrie, de la ora 18.00, are loc și întâlnirea membrilor, evenimentul lunar al AHK România, ce se adresează de obicei exclusiv membrilor. În această zi este deschis și companiilor nemembre AHK. Este o întâlnire care oferă o platformă pentru schimb de informații, discuții despre tendințele de afaceri, în vederea consolidării comunității de business româno-germane.

Despre AHK România

AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane. Înființată în 2002, AHK numără peste 620 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. De la 1 ianuarie 2020, în cadrul AHK România funcționează și Centrul de competență pentru Republica Moldova. Dorim astfel să intensificăm relațiile de afaceri între companii din România, Republica Moldova și Germania și să contribuim semnificativ la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.