PwC Autofacts: România, cea mai rapidă scădere a vânzărilor auto din Europa Centrală

România ar putea înregistra cea mai mare scădere a vânzărilor de autoturisme și vehicule comerciale noi din Europa Centrală în acest an, de 24,3% comparativ cu nivelul 2019, dar va avea o revenire rapidă urmând să depășească pragul de volum pre criza COVID până în 2023, reiese din raportul Autofacts realizat de rețeaua PwC la nivel european, pe baza datelor IHS Markit.

Astfel, estimările privind vânzările de autoturisme și vehicule comerciale ușoare (LCV) noi din România arată o scădere de la 181.000 unități, în 2019, la 137.000 de unități, în acest an și, ulterior, o urcare până la 223.000 de unități, în 2023. În Europa Centrală, România va avea un declin comparabil cu Polonia, care va înregistra tot o scădere de 24,3%. Însă pentru Polonia este estimată o revenire mai lentă, urmând să rămână și în 2023 sub nivelul din 2019.

„Piața auto, una dintre cele mai afectate de sectoare de pandemia COVID-19 cu fabrici închise și prăbușirea vânzărilor în lockdown, începe să se recupereze ușor de la o lună la alta. Însă revenirea la volumele din 2019 și depășirea acestora vor fi de durată, pe măsură ce consumatorii își recapătă încrederea să cheltuiască. Vestea bună este că prognozele pentru România sunt printre cele mai optimiste, comparativ cu restul piețelor din Europa Centrală, pe fondul planurilor celor doi producători locali de a adăuga noi modele din categoria hibrid”, a declarat Daniel Anghel, Partener, Liderul serviciilor pentru industria automotive, PwC România.

Astfel, cea mai mică scădere ar urma să fie înregistrată de Ungaria, de 19,6%, urmată Slovacia cu 21,4% și Cehia cu 21,6%. Dintre aceste piețe, doar Slovacia va recupera pierderile din acest an, urmând ca în 2023 vânzările auto să depășească nivelul înregistrat în 2019.

Per total, piața din Europa Centrală se va diminua cu 23% în acest an, ajungând la nivelul înregistrat în 2016, de 900.000 de autovehicule. În comparație, estimările pentru piețele din vestul Europei arată o contracție cu 26%.

Evoluția producției în România

Referitor la producția de vehicule din România, estimările Autofacts și IHS arată o scădere cu 16,3% în acest an, la 410.000 unități, și o creștere exponențială până în 2027, la 794.000 unități, pe fondul planurilor celor doi producători – Ford și Renault. În 2019, Ford a lansat producția noului Puma la uzina din Craiova și are în plan să adauge și volume LCV. La rândul său, Renault intenționează să crească volumul producției uzinei sale din Pitești, care, în plus, este de așteptat să înregistreze cea mai mare utilizare a capacității dintre fabricile din Europa Centrală.

România se plasează pe locul al treilea în Europa Centrală după scăderea producției auto din acest an, la același nivel cu Slovacia, cu 16,1%. Cel mai abrupt declin este preconizat pentru Cehia, de 23,7%, urmată de Ungaria, cu 18,5%. Producția din Polonia în schimb va fi singura în creștere ușoară, cu un plus estimat la 3,5%.

După declinul abrupt din cel de-al doilea trimestru, volumele de asamblare în Europa Centrală pot scădea în general cu 22% până la sfârșitul anului. Cu toate acestea, schimbările modelelor în rețelele europene de producători, concentrarea pe vehicule comerciale ușoare în fabricile din Europa Centrală și lansarea de modele de vehicule electrice ar putea avea un impact pozitiv asupra potențialului de revenire a producției începând cu 2024, arată Autofacts.

În ceea ce privește producția de vehicule electrice și hibrid în Europa Centrală, perspectivele acesteia sunt pozitive, cota de asamblare urmând să ajungă la 28% până în 2027, de la circa 2% în 2019. Aceasta se va situa însă sub cota de 41% din Europa de Vest.