Războiul RCA continuă: Euroins România publică un comparator de prețuri

Euroins România respinge acuzațiile ce i se aduc și publică „o comparaţie între tarifele facturate de Autocar şi service-urile asociate care atacă societatea de asigurări și costurile listate de alte service-uri similare din Romania”.

Iată precizările asigurătorului, într-un comunicat transmis marți:

„După luni de zile de acuzaţii nefondate şi calomnii, Euroins România Asigurare Reasigurare nu are altă opţiune decât să facă publică o comparaţie între tarifele facturate de Autocar şi service-urile asociate care atacă societatea de asigurări de mai mult timp, respectiv costurile listate de alte service-uri similare din Romania. Diferenţele sunt indecente şi au obligat Euroins România să informeze oficial toate autorităţile competente în domeniu cu privire la neregulile comise de aceste service-uri. Societatea va continua să procedeze astfel pentru a proteja compania şi drepturile a milioane de clienţi.

De exemplu, salariul mediu al unui tinichigiu este de aproximativ 1.000 de euro net, sau 1.800 de euro cu toate contribuţiile şi impozitele, potrivit ofertelor de muncă postate pe internet, ceea ce înseamna un pic peste zece euro, brut, per oră. Atât este plătit un tinichigiu cu experienţă, în România, în medie. Autocar şi service-urile asociate facturează de zece ori mai mult ora de tinichigerie atunci când plătitorul este Euroins România – potrivit facturilor primite de luni de zile. Deci Autocar şi service-urile asociate facturează Euroins aproape 100 pentru ora de tinichigerie, iar tinichigiul care face treaba este plătit cu o zecime din această sumă.

Dar suma de 100 de euro, sau 480 de lei, este numai nivelul de început, pentru că Autocar şi service-urile asociate au facturat către Euroins România chiar şi 661 de lei per oră, plus TVA, pentru „selectare erori memorie” – adică aproape 140 de euro per oră.

De fapt, potrivit statisticilor BAAR pentru 2020, costul mediu al orei de manoperă facturat de service-urile din România este de 151 de lei (31 de euro) per oră. Euroins România a mers şi mai departe şi a analizat costurile primite direct de la 185 de unităţi de reparaţii auto din toată ţara, ajungând la un cost mediu la nivel naţional de 130 de lei (27 de euro) per oră, plus TVA – sume facturate direct către Euroins România de service-uri oneste. Tarifele Autocar pentru manoperă sunt între 480 şi 661 de lei (100 – 140 de euro) per oră, plus TVA. Faceţi dvs. calculele!

Şi nu este totul. Pe lângă facturarea orelor de manoperă la niveluri indecente, Autocar şi service-urile asociate taxează Euroins România şi la piesele de schimb cu preţuri „mai grele” cu 174% decât media afişată în sistemul DAT.

Pentru partea de vopsitorie, Autocar şi service-urile asociate nu mai pierd timp şi dublează pur şi simplu tarifele de referinţă furnizate de sisteme consacrate precum Eurolac sau AZT, plus o suprataxă de 70% asupra valorii constantei.

Toate acestea au fost relevate din analiza facturilor primite de Euroins România de la Autocar şi service-urile asociate. În mod obişnuit, Euroins România calculează preţurile reparaţiilor în conformitate cu media naţională şi plăteşte aceste sume fără nicio ezitare. Diferenţa dintre preţurile decente şi sumele nejustificate adăugate de Autocar şi service-urile asociate devine de obicei motiv de petiţii depuse la ASF, alimentând astfel statisticile despre aşa zisele plăţi cu întârziere ale Euroins România.

Alte preţuri facturate de Autocar şi service-urile asociate sunt de exemplu 50 de lei pentru o spălare obişnuită de maşină – dublu, în comparaţie cu cea mai scumpă spălătorie, sau mănuşi de protecţie anti-Covid la 21 de lei perechea, sau un fabulos tarif de 634 de lei (132 de euro) pentru dezinfectarea unei maşini.

Încă o dată, nu este totul. Potrivit legislaţiei, asigurătorul are obligaţia de a rambursa costul unei maşini de înlocuire pe perioada reparaţiei autovehiculului avariat. Şi aici, Autocar şi service-urile asociate au o abordare specială, din moment ce facturează în medie cu 264% mai mult decât un brand german de lux. Aceasta înseamnă că tariful de închiriere a unei maşini de lux de la reprezentanţă este de 223 de lei pe zi, plus TVA, sau 814 lei plus TVA, dacă o închiriaţi de la Autocar. Dar să presupunem că nu aveţi nevoie de o maşină de lux, caz în care diferenţa între oricine şi Autocar şi service-urile asociate este de numai 173% pentru una din mărcile auto din ţara noastră, sau 184% pentru o altă marcă germană de lux.

Încheiem cu un ultim exemplu al uluitoarei politici de preţuri de la Autocar şi service-urile asociate: în cazul unui Ford Focus Generaţia 3, operaţiunea de reparaţie a uşii dreapta faţă şi înlocuirea uşii dreapta spate a fost facturată către Euroins România cu suma de 26.298,17 lei, adică 5.433,5 euro – mai mult de un sfert din preţul de nou al unui astfel de automobil.

Toate acestea sunt tarife facturate de către Autocar şi service-urile asociate către Euroins România şi care devin motive pentru depunerea de petiţii la ASF. Practic, Euroins România a fost în ultimii trei ani ţinta primară pentru tentative concertate de sustragere a resurselor financiare prin exploatarea interpretărilor din legislaţia cu privire la piaţa asigurărilor din România.

Practic, art.23 şi art.29 din Norma ASF 20/2017 prevăd modul de evaluare a valorii despăgubirii de către asigurătorul RCA dar aceste prevederi legale sunt în mod curent ignorate de către intermediari şi singurul mod în care asigurătorii se pot apăra sunt procesele.

Euroins Romania se confruntă practic cu un atac de blocare din partea unui pumn de service-uri lacome, care sufocă activitatea companiei şi provoacă în mod indirect prejudicii românilor oneşti prin supra-aglomerarea departamentului daune cu cereri şi facturi absurde.

În consecinţă, în 2019, ASF a respins aproape 4.500 de astfel de petiţii ca fiind nefondate, ceea ce reprezintă aproape 40% din toate petiţiile depuse împotriva Euroins România anul trecut.

Mai mult, Euroins Romania a depus sute de plângeri penale pe temei de tentativă de extorcare de fonduri prin facturarea de preţuri umflate pentru reparaţii, şi a iniţiat alte sute de procese împotriva acestor service-uri. Mai puţin de 3% din toate cele 137.000 de dosare de despăgubire sunt respinse şi sumele nerambursate din cauza unor motive obiective precum expirarea poliţei de asigurare sau lipsa vinovăţiei asiguratului RCA.

Euroins Romania face apel către toţi factorii responsabili să amendeze legislaţia astfel încât să pună punct acestor abuzuri, în beneficiul consumatorilor români care merită produse de asigurare la preţuri corecte, nu pentru a îmbogăţi câţiva profitori.

Euroins Romania a adus peste 100 de milioane de dolari cash ca aport la capitalul societăţii în ultimii cinci ani, o investiţie netă în România, creând mii de locuri de muncă direct şi indirect, inclusiv la brokeri, şi contribuind la dezvoltarea economică a României.

Nu în ultimul rând, preţurile poliţelor de asigurare RCA sunt în pericol să înceapă să crească exclusiv din cauză că societăţile de asigurare sunt obligate, prin interpretarea tendenţioasă a legii, să plătească aceste facturi oneroase, sub ameninţarea amenzilor şi a proceselor. Acum, asigurările RCA încă sunt accesibile ca preţ majorităţii românilor, dar dacă autorităţile nu curmă aceste practici, preţurile sunt în pericol să crească la niveluri inaccesibile”.