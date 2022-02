Romgaz a livrat către terți 5 miliarde mc din producția internă (+12,7%), anul trecut

Cantitatea de gaz metan din producţia internă livrată de Romgaz către terţi, în 2021, a fost de 4,966 miliarde metri cubi, cu 12,7% mai mare față de anul precedent, potrivit BVB.

Gazul metan extras, brut, a totalizat 32,33 milioane bep, iar producţia de condensat a fost de 202.000 bep.

Producţia de energie electrică s-a cifrat la 640 GWh.

Producţia de hidrocarburi a Societății Naţionale de Gaze Naturale Romgaz a crescut la 32,53 milioane barili echivalent petrol (bep), cu 11,2% mai mare faţă de cea raportată în 2020, conform datelor preliminare transmise, marți, de Bursa de Valori Bucureşti.

Cu o istorie de mai bine de 100 de ani, SNGN Romgaz are o vastă experienţă în domeniul explorării şi producţiei de gaze naturale, devenind unul dintre cei mai mari producători şi principal furnizor de gaze naturale din România. Acţionarul majoritar al companiei este Statul român, cu o participaţie la capitalul social de 70,0071%.

Începând cu data de 12 noiembrie 2013, acţiunile emise de Romgaz sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. Totodată, acţiunile societăţii sunt suport pentru certificate globale de depozit (GDR-uri) emise de The Bank of New York Mellon, GDR-uri care se tranzacţionează pe Bursa de Valori Londra.