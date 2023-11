Sameday: 64% dintre clienți vor alege livrarea la easybox, de Black Friday

De Black Friday 2023, 64% dintre consumatorii din mediul urban care își propun să comande online vor alege livrarea la easybox, conform studiului de piață efectuat de compania regională de curierat Sameday.

Pentru acest an, volumul de livrări asociate campaniei de Black Friday va crește semnificativ, iar compania a luat o serie de măsuri necesare astfel încât să respecte promisiunea de livrare.

În cea mai aglomerată zi din an, Sameday livrează 600.000 de colete

Pentru a face față cu succes celui mai aglomerat moment al anului pentru e-commerce, Sameday va crește cu 45% numărul de angajați din depozit și va avea pe teren cu 22% mai mulți curieri. Numărul de tiruri care vor livra coletele va crește, de asemenea, până la 45% raportat la o perioadă normală.

Anul acesta, pe durata campaniei de Black Friday, coletele vor fi păstrate în easybox maxim 36 de ore de la încărcarea acestora. Produsele comandate în acest an de Black Friday vor ajunge la destinatar în 24 – 48 de ore din momentul in care acestea ajung in hub-ul de livrare. Toate comenzile vor fi livrate într-un interval de până la 10 zile.

„Black Friday, cea mai aglomerată zi din an, este un adevărat test al capacității noastre de a oferi experiențe de livrare fără griji. Vom fi alături de clienții noștri din regiune în această perioadă agitată, să le deschidem drumuri europene și să fim parte importantă din dezvoltarea lor în afara granițelor. Ne vom asigura că fiecare colet ajunge la destinație în cel mai scurt timp și în condiții optime, în ciuda provocărilor pe care le întâmpinăm. Am investit constant în tehnologie și în consolidarea capacității operaționale, dar și în relațiile pe care le avem cu partenerii noștri, iar acesta este momentul din an în care se vor vedea și mai clar rezultatele acestor investiții financiare și emoționale”, a declarat Lucian Baltaru, CEO Sameday Group.

Investiții de peste 120 de milioane de euro, alocate pentru tehnologie, extinderea regională și rețeaua easybox

În ultimii trei ani Sameday a investit peste 120 milioane euro în tehnologie, dezvoltarea regională, consolidarea capacității operaționale și extinderea rețelei easybox în Ungaria și Bulgaria. Toate acestea se traduc în eficiența livrărilor către clienți și o calitate mai bună a serviciilor oferite. În prezent, Sameday a ajuns la o rețea regională de șapte centre logistice în România, Bulgaria și Ungaria.

Începând cu 2021, compania a direcționat investiții de peste 20 milioane euro către tehnologie software prin care a dezvoltat un ecosistem de aplicații integrate, ce oferă transparență pentru clienți în procesul de livrare. Totodată, acestea permit o procesare eficientizată în centrele logistice, optimizări pentru rutele curierilor și coordonare mai bună între curier si HUB-urile logistice. Ecosistemul creat de Sameday, care integrează aplicația core de curierat cu suita de aplicații easybox, aplicația curierului, aplicațiile din HUB-uri și cele de expeditor și destinatar, asigură mai multă eficiență în procese, iar pentru clienți control și predictibilitate când trimit sau primesc colete livrate de Sameday.

Dezvoltarea internațională accelerată din ultimii trei ani, cu patru hub-uri logistice în Ungaria și Bulgaria și extinderea rețelei easybox, a deschis oportunități de dezvoltare internațională pentru magazinele online din România. Prin crearea unui ecosistem unic de livrare pentru clienții din regiune, în intervalul ianuarie-octombrie 2023 Sameday a livrat peste 1.4 milioane de colete către consumatori unguri și bulgari, sprijinind astfel dezvoltarea regională a magazinelor online.

Peste 73% dintre magazinele online din România au expediat cel puțin un colet prin easybox

Sameday a alocat investiții semnificative și pentru dezvoltarea easybox, astfel că în ultimii trei ani, 33% din totalul investițiilor a fost direcționat către optimizarea locală și consolidarea regională a rețelei easybox, care numără în prezent 4960 de unități. Comparativ cu anul trecut, în regiune rețeaua easybox a crescut cu peste 30%, atingând 700 de easybox în Ungaria și aproximativ 400 în Bulgaria.

Livrarea la easybox a devenit standard în România pentru magazinele online, dar și pentru consumatori. Peste 73% de magazine online din ecosistemul Sameday au livrat cel puțin un colet la easybox în primele 9 luni ale acestui an. În intervalul ianuarie-septembrie Sameday a livrat în easybox peste 25 milioane de colete, în creștere cu 38% față de anul precedent. În cadrul acestei ediții a Black Friday, Sameday estimează un volum de 2,4 milioane colete livrate în easybox în primele zile ale campaniei. Astfel, creșterea estimată a numărului de colete livrate în easybox este de peste 40% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În medie Sameday livrează în easybox 2,9 milioane de colete în fiecare lună.

Sameday App-– peste 260.000 de descărcări, în două luni de la lansare

În primele șase săptămâni de la lansare, aplicația Sameday a înregistrat peste 260.000 de descărcări, iar în orele de vârf sunt peste 5.000 de utilizatori în același timp în aplicație. Până în prezent, cele mai utilizate funcționalități au fost prelungirea termenului de păstrare a coletului în easybox, folosită de 16,5% dintre utilizatori, urmată de opțiunea de amânare a livrării sau redirecționare către un alt easybox sau adresă, preferată de peste 8% dintre utilizatorii aplicației, și urmărirea în timp real a traseului coletului.

Consumatorii preferă livrarea în locker, astfel că peste 24% dintre utilizatorii care au folosit aplicația până acum au salvat easyboxul preferat, dar și plata online, dat fiind faptul că peste 6% dintre utilizatori si-au salvat cardul pentru plata ramburs.

Aplicația urmează să aibă funcționalități noi, precum posibilitatea de a închiria un box, rating pentru curier direct din app, posibilitatea de a plăti cu cardul pentru comenzile easybox și altele.

Studiul de piață derulat de Sameday a fost realizat în perioada 15-31 octombrie pe un eșantion de 800 persoane, reprezentativ la nivel național pentru consumatorii, populație urbană, care comandă online.