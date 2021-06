La doar 25% din populație imunizată, Cîţu se felicită: Vaccinarea cred că şi-a atins obiectivul

Premierul „uită” că a promis cu surle și trâmbițe „vaccinarea a 5 milioane de români, până la 1 iunie”: „Din punctul meu de vedere, am făcut ceea ce am spus”. În prezent, sunt însă doar 4,7 milioane de români imunizați cu mbele doze...

La doar 25% din populație imunizată anti-COVID-19, premierul Florin Cîţu se felicită, deși nici până la sfârșitul acestei luni nu și-a atins obiectivul de 5 milioane de persoane vaccinate cu ambele doze, anunțat triumfal pentru data de 1 iunie.

Acum, Cîțu „schimbă calimera”, susținând că, de fapt, obiectivul său este anihilarea pandemiei.

„Vaccinarea cred că şi-a atins, din punctul meu de vedere, obiectivul pentru acest moment. Am avut acum câteva zile, în Bucureşti, zero persoane infectate cu coronavirusul. Acesta este de fapt obiectivul vaccinării, de a scăpa de pandemie. În acelaşi timp, din punctul meu de vedere, am făcut ceea ce am spus (…). Spuneam că vom putea să avem capacitatea să ajungem la 110.000 de persoane să vaccinăm pe zi. Am făcut acest lucru, statul a făcut acest lucru”, a spus prim-ministrul, la Digi 24.

Potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategică, până marți, 29 iunie, la ora 17.00, au fost vaccinați puțin peste 4,7 milioane de români, cu ambele doze.

Iar rata zilnică de vaccinați este de 20.000. numai câteva zile a atins 100.000 de persoane, ața cum promitea Cîțu.

Campania de vaccinare a fost compromisă chiar de premierul Florin Cîțu, în februarie, când a permis „specialilor” din SRI, SIE, STS, SPP, MAI, Armată (cu tot cu familii), Curtea de Conturi etc. să se imunizeze „peste rând”, înaintea pensionarilor și bolnavilor cronici. românii, în centre ținute la secret.

După scandalul stârnit de ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, demis la mijlocul lunii martie, centrele de vaccinare au fost „desecretizate” și deschise românilor de rând, însă interesul pentru vaccinare a scăzut constant.