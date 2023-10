Anul universitar 2023-2024 a început. Deca: „Avem nevoie de mai mulți studenți”

Anul universitar 2023-2024 a început, luni, cu festivități de deschidere la toate facultățile.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a fost prezentă la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, unde a declarat că „avem nevoie de mai mulți studenți și de mai mulți absolvenți talentați care să poată răspunde nevoilor societății”.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” are în acest an 13.460 de studenţi, dintre care 2.686 în primul an, admiși în vară.

Facultatea de Stomatologie a acestei universități funcţionează, din acest an, în cadrul celui mai mare spital universitar de stomatologie din România, Centrul Medical Multifuncţional din Sectorul 4 al Capitalei.

Clădirea, de aproximativ 2.000 mp, cu două etaje, are trei amfiteatre, săli de curs, bibliotecă, o sală pentru simulatoare, laboratoare de microbiologie, birouri şi spaţii tehnico-administrative.

Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica București, formată din UPB care a fuzionat, prin comasare, cu Universitatea din Piteşti, are peste 40.000 de studenţi şi 2.000 de cadre didactice.