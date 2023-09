Managerul Beatrice Mahler este cea care i-a reclamat procurorilor pe chirurgii șpăgari de la „Marius Nasta”

Managerul de la „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, i-a reclamat procurorilor pe chirurgii Cristian Paleru și Cornel Petreanu, care ar fi luat mită de la pacienți și au fost arestați preventiv, joi, după ce fuseseră reținuți de anchetatori.

Beatrice Mahler a susținut o declarație de presă în acest sens:

„Echipa din Institutul ‘Marius Nasta’ se delimitează de un astfel de comportament. În aceste zile și cu astfel de evenimente, încrederea pacientului în medic este grav afectată, însă trebuie să rețineți că, pe lângă colegii noștri, pe lângă acești șase medici care în acest moment sunt sub atenția organelor penale, în „Marius Nasta” sunt alți 94 de medici care își desfășoară activitatea într-un mod care nu cred și sper că nu este, nu lasă loc de alte fapte de natură penală.

Sunt foarte tristă că astfel de evenimente se întâmplă, însă cred că datoria mea esențială este să transmit atunci când este cazul orice suspiciune de faptă penală către organele de cercetare, pentru că avem datoria să creștem încrederea pacienților în medici și nu putem face asta decât eliminând din jurul nostru persoane care nu au un comportament adecvat. Din informațiile pe care eu le am, sunt în cercetare 2 dosare penale. Unul dintre dosare pleacă de la o sesizare pe care Institutul ‘Marius Nasta’ a făcut-o în 2021, în decembrie 2021, după care s-au desfăsurat cercetările prin inculparea anumitor persoane. A doua cercetare, al doilea dosar, pleacă de la o sesizare făcută la începutul acestui an, moment în care unul dintre medicii Institutului ‘Marius Nasta’ mi-a adus în atenţie sesizarea pe care unul dintre pacienţi a făcut-o şi, după discuţia cu pacientul, am trimis către secţia de poliţie sesizarea pacientului, faptul că i se solicitaseră bani”.

Ea a precizat că salariul celor doi conferenţiari anchetaţi din Institutul „Marius Nasta” era în jur de 15.000 lei/lună – la care, evident, se adaugă cel de profesor universitar, la fel de uriaș.

În schimb, șeful Secţiei de Chirurgie Toracică, Cornel Savu, a declarat că are în coordonare „cel mai bun colectiv de chirurgie toracică din ţară”, iar „surpriza a fost imensă când a aflat că există colegi şi cadre universitare care au o atitudine, un comportament lipsit de moralitate, de etică profesională”.